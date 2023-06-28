Самокаты испортили асфальт на одной из парковок — он весь в дырках от подножек 28.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Это произошло на парковке самокатов возле здания спортшколы в корпусе 348Б. Подножки прокатных самокатов, припаркованные возле входа, оставляют на ней многочисленные и глубокие ямки.

Похоже, дело не в модели самокатов — ямы есть и от самокатов «Яндекса» и от самокатов «Юрента». Возможно, здесь уложен некачественный асфальт, а может быть, асфальт и черные подножки самокатов в этом месте особо сильно нагреваются солнце - такие версии высказывают в обсуждении в чате района.

Напишите, если вы знаете другие места с подобной проблемой или знаете причину нестойкости асфальта. "Зеленоград.ру" спросит у префектуры.

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Метки:
микрорайон 3, самокаты, моноколесы и другие сим
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