Всё это — побочный эффект проблем при включении горячей воды после профилактического отключения. «На участке тепловой сети была зафиксирована утечка подогретой воды», сообщили в МОЭК. Там считают, что утечку оперативно обнаружили и поэтому «своевременно ликвидировали причины попадания воды в ливнесток».

Как «своевременность» соотносится с горячей водой в реке и какой ущерб был нанесен природе, пока неизвестно — «Зеленоград.ру» отправит запрос в департамент природопользования.