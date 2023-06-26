Горячая вода попала из аварийной трубы в Голеневский ручей в зеленоградском лесу — он имеет статус памятника природы 26.06.2023 ZELENOGRAD.RU

«Рано утром потоки горячей мутной воды устремились по руслу ручья в Сходню», сообщила в редакцию «Зеленоград.ру» местная жительница Алина и прислала видео парящего ручья. Ручей вытекает в лесу из подземного русла, куда попадают и стоки ливневой канализации. Пар также поднимался из решетки ливневой канализации у одного из домов 9-го микрорайона.

Всё это — побочный эффект проблем при включении горячей воды после профилактического отключения. «На участке тепловой сети была зафиксирована утечка подогретой воды», сообщили в МОЭК. Там считают, что утечку оперативно обнаружили и поэтому «своевременно ликвидировали причины попадания воды в ливнесток».

Как «своевременность» соотносится с горячей водой в реке и какой ущерб был нанесен природе, пока неизвестно — «Зеленоград.ру» отправит запрос в департамент природопользования.

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Горячую воду в микрорайоне дали только в субботу, 24 июня, а спустя сутки с небольшим из-за этой аварии снова отключили. С утра понедельника жаловались «Жилищнику» из целого ряда корпусов, ближайших к лесу: 901, 902, 903 и 904, 918 и 919, 921. А из корпусов 906, 908 и 913 писали, что горячая вода идёт еле теплая. «Жилищник» начал отвечать на жалобы лишь в 12 часов дня: «Авария на трассе, работает МОЭК». В МОЭКе добавили, что отключение горячей воды будет кратковременным.

Телефон единой диспетчерской 8-495-539-53-53, горячей линии МОЭК 8-495-539-59-59.

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Метки:
микрорайон 9, горячая вода, голеневский ручей
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