Пока вся страна в субботу следила за новостями о «вооруженном мятеже», у жителей нескольких зеленоградских микрорайонов был свой фокус неусыпного внимания и волнения — подача горячей воды после 10-дневной профилактики. Количество сообщений в телеграм-чатах «Жилищника» за этот день, кажется, побило рекорды зимних снегопадов.
Несмотря на строго ограниченный мэрией период отключения горячей воды — «не может превышать 10 суток, то есть должен быть менее 240 часов» — проблемы с её включением растягиваются на несколько дней, если не больше. В полночь на субботу, 24 июня, горячую воду ждали в 8-12 микрорайонах.
«В МОЭКе [это поставщик горячей воды] ответили, что в 23:59 (23 июня) они запустят свои станции в нагрев, потом дойдет до нас», — поделился местный житель в пятницу в районном чате «Жилищника». В итоге требовать горячую воду начали сразу после полуночи и продолжили всё субботнее утро. К обеду к процессу подключили управу района Старое Крюково: «Наша управа уже в курсе, что воды так и нету, сказали, будут разбираться, почему», — сообщила Юлия А.
Кажется, первым горячее водоснабжение (ГВС) в 9 микрорайоне получил корпус-новостройка 936 — еще вечером 23 июня. Там вообще сомневались, а будут ли её отключать, ведь и дом, и коммуникации совсем новые, но в итоге новосёлы сидели 10 дней без горячей воды, как и все.
Накануне в нескольких местах 9-го микрорайона начались «какие-то раскопки», которые жители немедленно связали с проблемами запуска ГВС: между корпусом 906 и детским садом, «как раз где горячая труба закопана» (там даже перекрыли и раскопали проезд), у корпуса 905 — «с самого утра в двух местах раскопали, весь новый газон перерыли», а также рядом с пятиэтажками 925-927 (из которых две уже в стадии выселения). Где-то всю ночь с грохотом работал экскаватор и сварка — в «Жилищнике» на возмущение сдержанно пояснили, что это копает МОЭК.
Утром в субботу появилась новость, что включение ГВС по всему району перенесли на 30 июня — единая диспетчерская зачем-то дезинформировала жителей. «Я позвонила в единый диспетчерский центр. Там мне ответили, что подключение горячей воды по нашему микрорайону перенесено на 30 июня на 16 часов», — рассказала Вера З. и добавила, что на горячей линии МОЭК по телефону 8-495-539-59-59 утверждают, что все обязательства уже выполнили и воду подали.
После этого кто-то предложил собраться и пойти всем районом на митинг — искать ответственных. «Давайте успокоимся! Трубы старые и чтоб зимой не рвануло, проверяют под высоким давлением! Трубу где свищ вырезают, вставляют новый участок, опять проверяют! Поверьте, они делают испытания с первого дня отключения воды!» — призвала более осведомленная жительница.
К обеду «Жилищник» сообщил всем в чате, что идут пусконаладочные работы (этот ответ скопировали под каждую из многочисленных жалоб). Затем горячую воду в домах постепенно начали включать, и за субботний день она у всех или почти у всех благополучно появилась. Как обычно, теплая, ржавая и поначалу с небольшим напором.
Но в воскресенье её снова отключили в корпусе 903 — «до 16:00, произошла авария, МОЭК ведёт ремонт на трассе», прокомментировал «Жилищник». Вечером того же дня жителям пообещали дать воду не раньше, чем в понедельник.
Задержки с фактическим появлением горячей воды в квартирах после профилактики происходят регулярно — в прошлом году в 8-12 микрорайонах было тоже самое. И проблема не в том, что при включении возможны нештатные ситуации, а в нехватке оперативной, честной и синхронизированной информации от «Жилищника», МОЭКа и диспетчерской — люди, конечно, хотят горячую воду, но ещё они хотят точно знать, что происходит.