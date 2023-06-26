Утром в субботу появилась новость, что включение ГВС по всему району перенесли на 30 июня — единая диспетчерская зачем-то дезинформировала жителей. «Я позвонила в единый диспетчерский центр. Там мне ответили, что подключение горячей воды по нашему микрорайону перенесено на 30 июня на 16 часов», — рассказала Вера З. и добавила, что на горячей линии МОЭК по телефону 8-495-539-59-59 утверждают, что все обязательства уже выполнили и воду подали.

После этого кто-то предложил собраться и пойти всем районом на митинг — искать ответственных. «Давайте успокоимся! Трубы старые и чтоб зимой не рвануло, проверяют под высоким давлением! Трубу где свищ вырезают, вставляют новый участок, опять проверяют! Поверьте, они делают испытания с первого дня отключения воды!» — призвала более осведомленная жительница.

К обеду «Жилищник» сообщил всем в чате, что идут пусконаладочные работы (этот ответ скопировали под каждую из многочисленных жалоб). Затем горячую воду в домах постепенно начали включать, и за субботний день она у всех или почти у всех благополучно появилась. Как обычно, теплая, ржавая и поначалу с небольшим напором.

Но в воскресенье её снова отключили в корпусе 903 — «до 16:00, произошла авария, МОЭК ведёт ремонт на трассе», прокомментировал «Жилищник». Вечером того же дня жителям пообещали дать воду не раньше, чем в понедельник.

Задержки с фактическим появлением горячей воды в квартирах после профилактики происходят регулярно — в прошлом году в 8-12 микрорайонах было тоже самое. И проблема не в том, что при включении возможны нештатные ситуации, а в нехватке оперативной, честной и синхронизированной информации от «Жилищника», МОЭКа и диспетчерской — люди, конечно, хотят горячую воду, но ещё они хотят точно знать, что происходит.