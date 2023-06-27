Одноэтажное здание снесли возле ТЦ в 3-м микрорайоне 27.06.2023 ZELENOGRAD.RU

В третьем торговом продолжают сносить старые постройки. В середине июня снесли пристройку на площади перед ТЦ, сейчас — отдельное здание и стену со стороны бывшей АТС и корпуса 306.

В снесенной постройке раньше работал прием лома, потом просто была какая-то свалка. Также сломали стену, соединяющую здание с ТЦ — она закрывала внутренний двор. Сейчас на месте сноса груда обломков.

После сноса пристройки, где ремонтировали телефоны и прочее, в префектуре «Зеленоград.ру» пояснили, что идет «демонтаж незаконных строений в рамках работы по выявлению и пресечению нецелевого использования земельных участков». Проще говоря, сносят самострой. Возможно, и нынешний снос связан с «пресечением и выявлением», хотя эти постройки и пристройки стоят уже давно.

В 3-м ТЦ есть ещё одна непроектная кирпичная стена — в арке. История с этой стеной тянется с 2012 года. Тогда арку заложили кирпичом из-за жалоб жителей корпуса 306 на шум и дебоши посетителей ночных клубов. Но быстро снесли после активных жалоб жителей другого дома — корпуса 358 — которые не захотели обходить торговый центр. Но жители 306-го продолжали жаловаться, и через полтора года нашли компромисс: со стороны жилых домов арку снова заложили кирпичом, но сделали дверь для прохода. С уходом ночных клубов проблема отпала, но часть стены осталась. В префектуре сказали, что ломать ее не планируют, во всяком случае сейчас.

У ТЦ есть ещё пристройки — входы в бар «Шелби» и танцевальную студию GoTango, эвакуационная лестница в окно второго этажа. Будут ли их сносить, пока неизвестно.

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Метки:
микрорайон 3, самострой
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