В корпусе 317 — «третьем торговом» — демонтировали пристройку, где ремонтировали телефоны, компьютеры, очки, продавали разные аксессуары и запчасти.

Сносить пристройку начали в среду 14 июня. Пока сломали деревянную часть, остались кирпичи. В пристройке также была дверь на лестницу, ведущую в цокольный этаж — там работают разные магазины и услуги. Сейчас туда можно спуститься прямо с улицы. Только вокруг еще обломки и хлам.