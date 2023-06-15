Площадь перед торговым центром в 3-м микрорайоне продолжает борьбу за звание самого отвратительного места в Зеленограде
Фото: Zelenograd.ru
В корпусе 317 — «третьем торговом» — демонтировали пристройку, где ремонтировали телефоны, компьютеры, очки, продавали разные аксессуары и запчасти.
Сносить пристройку начали в среду 14 июня. Пока сломали деревянную часть, остались кирпичи. В пристройке также была дверь на лестницу, ведущую в цокольный этаж — там работают разные магазины и услуги. Сейчас туда можно спуститься прямо с улицы. Только вокруг еще обломки и хлам.
Почему снесли пристройку, пока неизвестно. Возможно, она была возведена незаконно. При этом она простояла несколько лет. В третьем корпусе 317 есть и другие пристройки к зданию, существующие не один год, — например, со стороны парковки.
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