В справочной департамента транспорта «Зеленоград.ру» подтвердили, что 26 июня автобусы ходят по расписанию выходного дня. Каких-то заметных предупреждений об этом заранее не было.

Между тем, 76% участников нашего опроса сообщили, что будут работать в объявленный нерабочим понедельник 26 июня. Отдыхать в этот день или нет, решает работодатель «с учетом внутренних документов и трудовых соглашений», уточняли в мэрии.

Нерабочим днем 26 июня объявил в субботу мэр Собянин «в целях минимизации рисков» в связи с режимом контртеррористической операции, объявленным после «мятежа Пригожина».

Мэр также попросил «максимально воздерживаться от поездок по городу». Ну, раз мэр попросил вас никуда не ездить, то зачем вам автобусы?