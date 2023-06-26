Автобусы решили устроить себе «нерабочий день» и ходят по расписанию выходного дня. А большинство пассажиров работает 26.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Например, автобус e41 приходит редко, у «Океана» на посадку толпа, на «Московский проспект» автобус приходит плотно набитый. Такая же ситуация с 400К и 400Т. Об этом пассажиры начали сообщать уже около 6 утра.

В справочной департамента транспорта «Зеленоград.ру» подтвердили, что 26 июня автобусы ходят по расписанию выходного дня. Каких-то заметных предупреждений об этом заранее не было.

Между тем, 76% участников нашего опроса сообщили, что будут работать в объявленный нерабочим понедельник 26 июня. Отдыхать в этот день или нет, решает работодатель «с учетом внутренних документов и трудовых соглашений», уточняли в мэрии.

Нерабочим днем 26 июня объявил в субботу мэр Собянин «в целях минимизации рисков» в связи с режимом контртеррористической операции, объявленным после «мятежа Пригожина».

Мэр также попросил «максимально воздерживаться от поездок по городу». Ну, раз мэр попросил вас никуда не ездить, то зачем вам автобусы?

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Метки:
автобусы, сюжет: мятеж пригожина
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