Отдыхать в объявленный нерабочим понедельник 26 июня или нет, решает работодатель «с учетом внутренних документов и трудовых соглашений», уточнили в мэрии.

Известно, что в детских садах будут открыты только дежурные группы для воспитанников, чьи родители не имеют возможности оставить детей дома.

Но работа и приём посетителей в медицинских организациях и центрах госуслуг будет проходить, как обычно.

А вот зеленоградский Культурный центр (ДК) объявил, что все мероприятия и регулярные занятия, запланированные на 26 июня, отменены.

Нерабочим 26 июня объявил мэр Собянин в связи с режимом контртеррористической операции из-за «мятежа Пригожина».