«В целях минимизации рисков мною принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб, — заявил Собянин. — прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах».

Мэр также попросил своевременно сообщайте о нештатных ситуациях по телефону 112