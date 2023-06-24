Антитеррористические мероприятия проводят в Москве и Московской области в связи с «мятежом Пригожина»
«В целях минимизации рисков мною принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб, — заявил Собянин. — прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах».
Мэр также попросил своевременно сообщайте о нештатных ситуациях по телефону 112
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Антитеррористические мероприятия проводят в Москве и Московской области в связи с «мятежом Пригожина» Новости
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