Первые сообщения мэра около 6 утра

Введен дополнительный контроль на дорогах, возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

Просят также воздержаться от поездок на личном транспорта на юг Московской области, в первую очередь за пределы региона. Об этом заявили мэр Москвы Собянин и губернатор области Воробьев. Они просят сохранять спокойствие и отнестись к этим мерам с пониманием.

В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Это связано с движением вооруженных людей ЧВК «Вагнер» на юге России. В пятницу вечером основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил остановить «зло, которое несет военное руководство страны», «нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел», «это не военный переворот, а марш справедливости».