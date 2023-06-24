Антитеррористические мероприятия проводят в Москве и Московской области в связи с «мятежом Пригожина» 24.06.2023 ZELENOGRAD.RU
Первые сообщения мэра около 6 утра

Введен дополнительный контроль на дорогах, возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

Просят также воздержаться от поездок на личном транспорта на юг Московской области, в первую очередь за пределы региона. Об этом заявили мэр Москвы Собянин и губернатор области Воробьев. Они просят сохранять спокойствие и отнестись к этим мерам с пониманием.

В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Это связано с движением вооруженных людей ЧВК «Вагнер» на юге России. В пятницу вечером основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил остановить «зло, которое несет военное руководство страны», «нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел», «это не военный переворот, а марш справедливости».

Режим контртеррористической операции введен в Москве и Московской области

Около 9 утра РИА «Новости» сообщила, что в Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции (КТО).

Это особый правовой режим, который вводится для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий.

Теракт по нынешнему определению — это любые действия, создающие опасность гибели людей или значительного ущерба, совершенные для устрашения или чтобы повлиять на решения властей.

Допустимые ограничения во время режима КТО:

  • проверка документов, досмотр на въезде и выезде из зоны действия режима
  • беспрепятственное проникновение сотрудников КТО в любые помещения
  • контроль обмена информацией и отключение связи
  • удаление людей и транспорта или временное выселение, ограничение дорожного движения
  • использование транспортных средств организаций и граждан для госпитализации пострадавших или преследования преступников
  • усиление охраны общественного порядка, критической инфраструктуры и других важных объектов, остановка опасных производств
  • ограничение продажи оружия, опасных веществ, наркотиков, лекарств и алкоголя, приостановка частной охранной деятельности
  • карантин

Все массовые мероприятия отменены в Москве

В 9:26 мэр Собянин сообщил, что в связи с контртеррористической операцией «в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия, все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены».

Выпускные в школах перенесли на 1 июля. Но отмена касается только мероприятий на открытом воздухе — к примеру, зеленоградский театр «Ведогонь» не отменяет спектакли.

Усиленные посты

Около 11 утра на въездах в Зеленоград выставлены усиленные посты. Самосвалами или поливальными машинами перекрыта часть дороги, оставлена одна полоса. Полицейским выдали шлемы. Похоже, они останавливают преимущественно машины, которые могут перевозить какие-то грузы. Когда это закончится они сами не знают — говорят, что «до особого распоряжения».

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной
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