На стене трансформаторной будки в 4-м микрорайоне нарисуют граффити. Какое именно — предлагают выбрать из трёх вариантов 23.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Голосование о рисунке на будке возле корпуса 407 проходит на сайте «Активный гражданин». Причем заодно с зеленоградской будкой надо голосовать за стены в других округах Москвы. Почему москвичи должны решать, что будет нарисовано на стене будки в 4-м микрорайоне, непонятно.

Сами изображения созданы молодыми художниками — участниками городского конкурса граффити «Стены». Надо сказать, варианты, предложенные для Зеленограда, не вызывают особо восторга, если сравнивать с другими округами. Но как бы там ни было, сейчас лидирует зимний пейзаж

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Какой вариант граффити вам больше нравится?
Зима
Цветочки
Небо
Проголосовали 54 человека
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Метки:
микрорайон 4, граффити
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