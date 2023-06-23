Сами изображения созданы молодыми художниками — участниками городского конкурса граффити «Стены». Надо сказать, варианты, предложенные для Зеленограда, не вызывают особо восторга, если сравнивать с другими округами. Но как бы там ни было, сейчас лидирует зимний пейзаж