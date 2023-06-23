Художников-волонтёров приглашают раскрасить домики возле Школьного озера
Голосование о рисунке на будке возле корпуса 407 проходит на сайте «Активный гражданин». Причем заодно с зеленоградской будкой надо голосовать за стены в других округах Москвы. Почему москвичи должны решать, что будет нарисовано на стене будки в 4-м микрорайоне, непонятно.
Сами изображения созданы молодыми художниками — участниками городского конкурса граффити «Стены». Надо сказать, варианты, предложенные для Зеленограда, не вызывают особо восторга, если сравнивать с другими округами. Но как бы там ни было, сейчас лидирует зимний пейзаж
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