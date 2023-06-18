Новые штрафы за безбилетный проезд начали действовать с 18 июня 18.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Теперь за проезд без билета придется заплатить 2000 рублей, а за за использование чужой льготной карты — 4000.

Около половины участников опроса «Зеленоград.ру» не поддерживают повышение штрафов. Почему, непонятно. Возможно, за это голосовали «зайцы». В опросе приняло участие более девятисот человек.

Соответствующие поправки в московский Кодекс об административных правонарушениях ранее утвердила Мосгордума. Закон поддержали 27 депутатов, но 11 проголосовали против, воздержались — трое. Прежняя сумма штрафа не мотивировала оплачивать проезд, считает представитель департамента транспорта. По статистике, которую объявили депутатам, проезд оплачивают 85% пользователей общественного транспорта и только 1% безбилетников удается задержать.

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Метки:
оплата проезда, контролеры
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