Весь ансамбль на Филаретовской улице, выполненный в византийском стиле, будет органично встроен в городскую среду около Школьного озера, сообщили в администрации храма. Благодаря этом планируют, что территория храма будет плавно переходить в лесопарковую зону.

Это удивительно не только потому, что за заборами находятся другие зеленоградские храмы, но за заборами оказываются поликлиники и больницы, школы и вузы, спортивные и торговые центры, и даже некоторые дома.

Это объясняют требованиями безопасности, хотя от чего может защитить забор, тем более, когда на саму территорию можно свободно зайти, никогда не объясняют. То ли у прихожан нового храма есть свой собственный защитник, то ли там просто понимают, что никакой объект не может отгораживаться от города, в котором находится, без очень-очень серьёзных причин.

На фото — фрагмент макета, сделанный учениками архитектурной мастерской при храме