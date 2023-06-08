Тротуар находится возле «Перекрестка» в корпусе 900. Ещё хуже на нём было зимой — из-за припаркованных машин снег на тротуаре и рядом с ним почти не чистили, а когда наледь сравнялась по высоте с бордюром, автовладельцы стали заезжать на всю ширину тротуара.

В итоге пешеходам приходится лавировать, рискуя упасть на льду, окунуться в большую лужу или вовсе попасть под машину.

Этот тротуар сделали относительно недавно, два года назад, в том числе по просьбам жителей. Мало того, что сначала плохо положили асфальт и пришлось переделывать, так ещё и не подумали сразу о его ширине и пересечении с машинами.

По этой проблеме перепиской с администрацией занимался местный житель Иван Б. В результате управа решила поставить вдоль тротуара ограничительные столбики. Правда, только к концу года из-за длительных процедур по закупке. При этом в управе ещё попрекали Ивана, мол, где вы были, когда шел ремонт. Якобы были слушания, где обсуждали как лучше развести пешеходов и машины.

Водители же пишут в чате микрорайона, что с появлением столбиков невозможно будет ни нормально припарковаться, ни проехать. Другие говорят, что столбики не панацея — их быстро собьют грузовики.

Подробности для местных — на канале 9-го микрорайона