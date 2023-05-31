Первое дело — Л.

Когда в 9 утра Л. подошла к своей машине, к ней подошел человек, представившийся полицейским, попросил предъявить документы и обратил ее внимание, что на номере ее автомобиля изменен вид российского флага. Л. ответила, что она этого не видела, ничего об этом не знает и предположила, что красный цвет мог затереться или выцвести на солнце.

Полицейский стал спрашивать её об участии в терроритических организациях, потребовал предъявить мобильный телефон. Она дала телефон, но вскоре прибыли другие сотрудники полиции, стали давить на неё, она испугалась, закрылась в машине, позвонила мужу и сказала, что её окружили пятеро мужчин и угрожают ей.

Муж приехал, начал разбираться с полицией и обратил внимание, что и на припаркованной рядом машине тоже нет красной полоски на флаге и что скорее всего это чья-то провокация. В суде он пояснил, что поддерживает СВО и оказывает помощь российским солдатам, отправляя им гуманитарную помощь, а его жена придерживаются той же идеологии.

Однако судья Ольга Латышева посчитала, что доводы о том, что красную полосу на флаге мог изменить неизвестный без ведома Л. не влияют на наличие в её действиях состава правонарушения, потому что событие правонарушение — это сам факт демонстрации запрещенной символики. А припаркованные рядом автомобили с аналогичными символами не свидетельствует об отсутствии вины. Не оправдывает Л. также идеологическая позиция — её или мужа.

В тексте постановления сказано, что Л. вину не признала, однако, перечисляя смягчающие обстоятельства, судья отмечает раскаяние и признание вины — как было на самом деле, неизвестно.

Судья приговорила Л. к штрафу (по статье КоАП 20.3 штраф от одной до двух тысяч рублей). Номер с запрещенной символикой конфисковали.