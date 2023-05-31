В прошлый вторник полиция задержала сразу двух зеленоградок за то, что красная полоса российского флага на их автомобилях была белой и таким образом превратилась в эмблему так называемого «Легиона Свобода России» — подразделения вооружённых сил Украины, которое, по заявлениям украинских официальных лиц, якобы сформировано из российских военнопленных и добровольцев. На нашивке легиона изображён бело-сине-белый флаг. В марте эту организацию признали в России террористической и запретили — поэтому нельзя демонстрировать её символику.
На задержанных женщин — Л. и П. — составили протокол о демонстрировании символики экстремистских организаций (статья 20.3 административного кодекса). На следующий день состоялся суд, который назначил им штраф, хотя эта статья предусматривает и арест до 15 суток. В суде они не признали свою вину, заявили, что красную полосу на флаге закрасил посторонний и что поддерживают действия России на Украине. Но суд не счёл это смягчающими обстоятельствами. Рассказываем подробно, как происходили задержания и что было в суде.
Когда в 9 утра Л. подошла к своей машине, к ней подошел человек, представившийся полицейским, попросил предъявить документы и обратил ее внимание, что на номере ее автомобиля изменен вид российского флага. Л. ответила, что она этого не видела, ничего об этом не знает и предположила, что красный цвет мог затереться или выцвести на солнце.
Полицейский стал спрашивать её об участии в терроритических организациях, потребовал предъявить мобильный телефон. Она дала телефон, но вскоре прибыли другие сотрудники полиции, стали давить на неё, она испугалась, закрылась в машине, позвонила мужу и сказала, что её окружили пятеро мужчин и угрожают ей.
Муж приехал, начал разбираться с полицией и обратил внимание, что и на припаркованной рядом машине тоже нет красной полоски на флаге и что скорее всего это чья-то провокация. В суде он пояснил, что поддерживает СВО и оказывает помощь российским солдатам, отправляя им гуманитарную помощь, а его жена придерживаются той же идеологии.
Однако судья Ольга Латышева посчитала, что доводы о том, что красную полосу на флаге мог изменить неизвестный без ведома Л. не влияют на наличие в её действиях состава правонарушения, потому что событие правонарушение — это сам факт демонстрации запрещенной символики. А припаркованные рядом автомобили с аналогичными символами не свидетельствует об отсутствии вины. Не оправдывает Л. также идеологическая позиция — её или мужа.
В тексте постановления сказано, что Л. вину не признала, однако, перечисляя смягчающие обстоятельства, судья отмечает раскаяние и признание вины — как было на самом деле, неизвестно.
Судья приговорила Л. к штрафу (по статье КоАП 20.3 штраф от одной до двух тысяч рублей). Номер с запрещенной символикой конфисковали.
В тот же день, но тремя часами позже, другая зеленоградка П. заехала на своей машине за знакомым, к ним подошел сотрудник ГИБДД и предложил стать понятыми, они согласились. В процессе работы полицейский обратил внимание на номер их автомобиля, на котором на флаге вместо красного цвета был белый. Они удивились. А полицейский составил материал и в отношении П. Её знакомый говорит, что П. поддерживает действия российского правительства, в террористических или эстремистких организациях не состоит, их взгляды не поддерживает.
В суде П. пояснила, что флаг на номере её автомобиля мог быть изменен без её ведома, но это не помогло, как и в случае с первой нарушительницей Л. «Выводя автомобиль с изображением запрещенной символики на улицы города и паркуя его в общественном месте, П. осознавала, что это изображение могут видеть неограниченное число граждан, следовательно, правонарушение совершено ею умышленно», пишет судья Латышева в постановлении. Как это согласуется с тем, что П. не знала о проблеме с номером, непонятно.
Но все-таки судья признала смягчающим обстоятельством пенсионный возраст и состояние здоровья П., и тоже назначила ей штраф.