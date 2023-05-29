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Подросток получил травму, катаясь на тарзанке в лесу над речкой Сходней 29.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Мальчику вызвали «скорую» — по словам очевидцев, у него открытый перелом. «Год за годом несколько травм в год, — пишет в группе „Подслушано Зеленоград“ Лилия С. — К тому же в качестве канатов используются пожарные шланги, украденные из ближних домов». Она призвала отнестись к проблеме серьёзно, спилить ветки и удалить шланги.

Похоже, травмы, действительно, происходят регулярно, но известно о них становится редко. Например, в 2015 году в течение одного дня травмы на тарзанке получили сразу два человека. После второго вызова спасатели срезали тарзанку.

Мнения о судьбе тарзанок и других стихийных развлечений детей разделились. Одни считают, что проблема не в тарзанке, а нехватке альтернативных доступных развлечений — проблема в в отсутствие организованной деятельности, жажде адреналина и отсутствии денег. «Где можно дико угореть, как на тарзанке, да еще и бесплатно? Нигде!», пишут в комментариях.

Другие говорят, что детей нельзя помещать в «стерильные условия». Популярное мнения, что, мол, мы «Всю жизнь катались на этих тарзанках, но выжили же как-то». Им возражают, что такое рассуждение это когнитивное искажение, хорошо известное, как «ошибка выжившего» — тенденция обращать внимание только на истории успеха, создающая искажённую картину, игнорирующую неудачников и выбывших.

Предлагают и компромиссный вариант — самопальные тарзанки убрать и организовать для подростков нормальное развлекательной место, в том числе и с тарзанкой, но профессиональной и безопасной.

Тарзанка, которая стала причиной травмы, висит на высоком дереве над крутым берегом Сходни, неподалеку от лисьих горок. И это действительно не единственная тарзанка на реке в этом лесопарке — есть и другие.

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Метки:
травмы, травматолог, травмпункт
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Обсуждение
Сергей Веденеев
Вчера, 10:09
Засыпать горки песком и спилить все деревья кхуям! Ах да, и выдать всем детям по смартфону с играми
Юрий Хотимский
Вчера, 10:49
Поведение детей ожидаемое и естественное. Они должны развиваться, чтобы стать активными взрослыми. А вот взрослые в отдельности, а, самое плохое, в виде совокупности государственных органов не выросли. Видимо мало катались на тарзанках. Хотя бы прокуратура и Мосприрода должны исключать риски. Бесплатное развлечение!? А кто платит за лечение и инвалидизацию? Сам ребенок, родители и мы все через налоги! Кто платит за шланги? Жилищник или мы все через платежи за содержание и ремонт? Кто отвечает за доступность развлечений? Ребенок, родители или власть? При поэтапной подготовке пусть хоть с парашютом прыгают в ДОССАФ.
A T
Вчера, 16:24
При наличии официальных мест для развлечений и взрослые, и подростки, и маленькие дети всё равно будут находить потенциально опасные и просто новые, самопальные, развлекушки. Что не отменяет необходимости обустройства интересных мест притяжения, а также выдачи люлей, например, за кражу пожарных рукавов. Но это жизнь, и просто несчастные случаи происходят. Всё не спилишь, не запретишь и в мягкие стены не упакуешь.
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