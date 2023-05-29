Мальчику вызвали «скорую» — по словам очевидцев, у него открытый перелом. «Год за годом несколько травм в год, — пишет в группе „Подслушано Зеленоград“ Лилия С. — К тому же в качестве канатов используются пожарные шланги, украденные из ближних домов». Она призвала отнестись к проблеме серьёзно, спилить ветки и удалить шланги.

Похоже, травмы, действительно, происходят регулярно, но известно о них становится редко. Например, в 2015 году в течение одного дня травмы на тарзанке получили сразу два человека. После второго вызова спасатели срезали тарзанку.

Мнения о судьбе тарзанок и других стихийных развлечений детей разделились. Одни считают, что проблема не в тарзанке, а нехватке альтернативных доступных развлечений — проблема в в отсутствие организованной деятельности, жажде адреналина и отсутствии денег. «Где можно дико угореть, как на тарзанке, да еще и бесплатно? Нигде!», пишут в комментариях.

Другие говорят, что детей нельзя помещать в «стерильные условия». Популярное мнения, что, мол, мы «Всю жизнь катались на этих тарзанках, но выжили же как-то». Им возражают, что такое рассуждение это когнитивное искажение, хорошо известное, как «ошибка выжившего» — тенденция обращать внимание только на истории успеха, создающая искажённую картину, игнорирующую неудачников и выбывших.

Предлагают и компромиссный вариант — самопальные тарзанки убрать и организовать для подростков нормальное развлекательной место, в том числе и с тарзанкой, но профессиональной и безопасной.