Мальчику вызвали «скорую» — по словам очевидцев, у него открытый перелом. «Год за годом несколько травм в год, — пишет в группе „Подслушано Зеленоград“ Лилия С. — К тому же в качестве канатов используются пожарные шланги, украденные из ближних домов». Она призвала отнестись к проблеме серьёзно, спилить ветки и удалить шланги.
Похоже, травмы, действительно, происходят регулярно, но известно о них становится редко. Например, в 2015 году в течение одного дня травмы на тарзанке получили сразу два человека. После второго вызова спасатели срезали тарзанку.
Мнения о судьбе тарзанок и других стихийных развлечений детей разделились. Одни считают, что проблема не в тарзанке, а нехватке альтернативных доступных развлечений — проблема в в отсутствие организованной деятельности, жажде адреналина и отсутствии денег. «Где можно дико угореть, как на тарзанке, да еще и бесплатно? Нигде!», пишут в комментариях.
Другие говорят, что детей нельзя помещать в «стерильные условия». Популярное мнения, что, мол, мы «Всю жизнь катались на этих тарзанках, но выжили же как-то». Им возражают, что такое рассуждение это когнитивное искажение, хорошо известное, как «ошибка выжившего» — тенденция обращать внимание только на истории успеха, создающая искажённую картину, игнорирующую неудачников и выбывших.
Предлагают и компромиссный вариант — самопальные тарзанки убрать и организовать для подростков нормальное развлекательной место, в том числе и с тарзанкой, но профессиональной и безопасной.
Тарзанка, которая стала причиной травмы, висит на высоком дереве над крутым берегом Сходни, неподалеку от лисьих горок. И это действительно не единственная тарзанка на реке в этом лесопарке — есть и другие.