Ребенок получил травму, катаясь с горки в 16-м микрорайоне 04.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Ребенок получил травму, катаясь с горки в 16-м микрорайоне. Это произошло в пятницу вечером. По словам очевидца, он врезался в фонарный столб, долго лежал, потом приехала «скорая». Состояние ребенка пока неизвестно.

Травмы при катании на необорудованных горках происходят не первый раз. Например, прошлой зимой мужчина сломал три ребра, врезавшись в дерево на горке в 12-м микрорайоне. При этом зеленоградский прокурор предупреждал управы, чтобы следили за безопасностью на горках.

Следят по-разному. Например, в лесопарке повесили объявление с просьбой не кататься с необорудованных горок. Но обычно горки приводят в негодность, засыпая песком — в конце ноября так засыпали горку на пруду Быково болото в 1-м микрорайоне. Очевидно, эта защита действует до следующего снегопада или до следующей травмы.

«Хорошо бы не песком сыпать, а огородить столб», — рассказала «Зеленоград.ру» Анастасия, ставшая свидетелем травмы. При этом, по её мнению, часть горки надо посыпать песком, чтобы исключить катание по опасным маршрутам и убрать кучу снега, из которой сделали трамплин.

Обустройством горок — расчисткой трасс, установкой ограждений, смягчающих матов и т. п. — местные власти заниматься не хотят. Безопаснее запретить, чем брать на себя ответственность, тем более на оборудование и обслуживание горок нужны дополнительные деньги.

Что нужно делать с горками?
Обустраивать, обеспечивая безопасность катания
Запрещать с них кататься
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Метки:
горки
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