Два километра Пятницкого шоссе на пересечении с Георгиевским шоссе собираются отремонтировать. Но за это надо проголосовать 25.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Голосование за ремонт в 2024 году участка Пятницкого шоссе и нескольких дорог в Андреевке проходит сейчас на портале «Добродел».

Речь идет о следующих дорогах:

  • Пятницкое шоссе (на пересечении с Георгиевским шоссе)
  • Андреевка, дом 29, 30, 31А
  • Андреевка, улица Новоиерусалимская
  • Жилино, подъездная дорога к СНТ «Родник»
  • Баранцево, улица Сосновая

В комментариях к голосованию за участок Пятницкого шоссе пишут, что его нужно расширить от светофора деревни Голубое до светофора на Георгиевское шоссе — в часы пик этот участок едут по полчаса.

Голосование идет в два этапа: до конца мая собирают предложения; дороги, получившие наибольшую поддержку, проанализируют специалисты и вынесут на последующее голосование, которое начнется 1 июля. Победившие дороги включат в план ремонта на 2024 год

Для голосования надо авторизоваться через портал Госуслуг. Голосование проходит на сайте vote.dobrodel.mosreg.ru.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, поселок андреевка, пятницкое шоссе, деревня голубое
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