В комментариях к голосованию за участок Пятницкого шоссе пишут, что его нужно расширить от светофора деревни Голубое до светофора на Георгиевское шоссе — в часы пик этот участок едут по полчаса.

Голосование идет в два этапа: до конца мая собирают предложения; дороги, получившие наибольшую поддержку, проанализируют специалисты и вынесут на последующее голосование, которое начнется 1 июля. Победившие дороги включат в план ремонта на 2024 год

Для голосования надо авторизоваться через портал Госуслуг. Голосование проходит на сайте vote.dobrodel.mosreg.ru.