На Пятницком шоссе модернизируют два перекрёстка — на пересечении с Жилинской улицей и Георгиевским шоссе
Голосование за ремонт в 2024 году участка Пятницкого шоссе и нескольких дорог в Андреевке проходит сейчас на портале «Добродел».
Речь идет о следующих дорогах:
- Пятницкое шоссе (на пересечении с Георгиевским шоссе)
- Андреевка, дом 29, 30, 31А
- Андреевка, улица Новоиерусалимская
- Жилино, подъездная дорога к СНТ «Родник»
- Баранцево, улица Сосновая
В комментариях к голосованию за участок Пятницкого шоссе пишут, что его нужно расширить от светофора деревни Голубое до светофора на Георгиевское шоссе — в часы пик этот участок едут по полчаса.
Голосование идет в два этапа: до конца мая собирают предложения; дороги, получившие наибольшую поддержку, проанализируют специалисты и вынесут на последующее голосование, которое начнется 1 июля. Победившие дороги включат в план ремонта на 2024 год
Для голосования надо авторизоваться через портал Госуслуг. Голосование проходит на сайте vote.dobrodel.mosreg.ru.
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