В зеленоградских общественных пространствах практически нет столов или подобных элементов. Доходит до смешного — в зоне отдыха рядом с 17-м микрорайоне, поставили беседки для пикников со скамьями, но без столов. Пользоваться этим совершенно невозможно.

Почему так происходит, непонятно. Возможно, в головах у принимающих решения, стол однозначно ассоциируется с чем-то антиобщественным: пьют за столом не чай из термоса, а исключительно водку; играют исключительно в азартные игры (вовлекая, конечно же, несовершеннолетних); а если просто сидят и разговаривают, то, наверняка, что-то противозаконное замышляют. Так что — снести столы, а новые не ставить.

В обзорах общественных пространств, которые «Зеленоград.ру» делал вместе с фондом «Городские проекты», за отсутствие столов стабильно приходилось снимать баллы.

Выглядит купленный в 4-й микрорайон стол не очень, но хорошо уже, что ситуация начала меняться. Заместитель префекта Олег Панин пояснил «Зеленоград.ру», что принципиальных препятствий к установке столов во дворах нет — но для их закупки и установки нужны обращения жителей или муниципальных депутатов.