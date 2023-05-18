Этот способ оплаты отключат с 1 июня. Это необходимо для начала внедрения и тестирования единой билетной системы в рамках подготовки к запуску МЦД-3 — нужно заменить оборудование на турникетах, сообщили в МТППК. Пока для экономии времени предлагают покупать билеты в приложении «РЖД Пассажирам».

С запуском МЦД-3 появится возможность оплачивать проезд картой «Тройка» и другими способами, доступными на московском транспорте. МЦД-3 собираются запустить не раньше сентября.

Впрочем, пока загадкой остаётся условия проезда на МЦД для зеленоградцев. Это зависит от того, в какую зону МЦД попадёт станция Крюково — «центральная» или «пригородная». Во втором случае условия проезда и пересадок для зеленоградцев будут хуже, чем для остальных москвичей.