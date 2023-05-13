О том, что эти меры реализованы в отношении НПО «Ангстрем», сообщил РБК, ссылаясь на несколько источников на IT-рынке и в правительстве. Предприятие принадлежит одной из компаний экс-министра связи Леонида Реймана. Производственные мощности НПО «Ангстрем» расположены в здании зеленоградского завода «Ангстрем», но основного завода, АО «Ангстрем», реорганизация не касается.



Причина срыва гособоронзаказа НПО «Ангстрем» — «нехватка комплектующих», рассказал один из собеседников РБК. Вероятно, речь идёт о дефиците микроэлектронных компонентов, комментирует BFM.ru руководитель конструкторского бюро «Робототехника» МИЭТ Станислав Шепелев — проблемы с закупкой чипов есть у многих российских компаний, и передача управления предприятием структуре «Ростеха» вряд ли позволит радикально улучшить ситуацию.

«Эти проблемы связаны с санкциями, которые наложены на государство в целом, — говорит Шепелев. — Логистические цепочки сейчас выстраиваются, часть комплектующих двигается к нам в обход. В связи с изменением политической ситуации если через Казахстан что-то заезжало, сейчас это едет по-другому. Что-то поставляли к нам через Китай. Что-то, возможно, поставляли через Турцию. Сейчас это все будет по-новому поставляться к нам в страну. Переход предприятия во временное управление другой структуры проблемы с комплектующими не решит. Возможно, смена управления как-то изменит организацию производства. Но волшебным образом решение не наступит».

Передача НПО «Ангстрем» под управление «Ростеха» «будет использоваться для конкурентной борьбы», так как нынешние поставщики армии «не справились с выполнением задач по обеспечению войск системами связи», считает один из собеседников РБК. «Основная задача — купировать любые риски срыва гособоронзаказа», — сообщил изданию еще один источник, близкий к одному из профильных ведомств. Причем сделать это нужно срочно: «Времени нет, эффект нужен здесь и сейчас, — подчеркнул третий респондент, — „Ростеху“ поставлена задача — помочь коллегам грамотно выстроить процессы для качественного исполнения гособоронзаказа». Он напомнил, что несколько лет назад по поручению государства «Ростех» проводил антикризисные мероприятия на Уралвагонзаводе и Курганмашзаводе, и сейчас эти заводы успешно работают — поставляют технику для специальной военной операции.

Объединенная приборостроительная корпорация, которая займётся управлением НПО «Ангстрем» — дочерний холдинг «Ростеха» со специализацией в сфере радиоэлектроники. Передача под управление вводится временно, речь не идет об изъятии активов. Возобновление прав акционеров может произойти по решению Минпромторга.

НПО «Ангстрем» занимается разработкой и созданием средств радиосвязи, автоматизации, защиты информации и программного обеспечения военного и специального назначений. В частности, выпускает портативные радиостанции «Азарт» для обеспечения помехо- и разведзащищенной засекреченной радиосвязи в тактическом звене управления — одновременно с новостью о срыве гособоронзаказа в СМИ появились публикации о том, что «Китай перекрыл России поставки комплектующих для радиостанций секретной связи „Азарт“».

В 2012 году предприятие широко презентовало своё радиоэлектронное производство — с визитом в НПО «Ангстрем» прибыли тогдашние председатель Правительства РФ Дмитрий Рогозин и министр обороны РФ Анатолий Сердюков, а новую модель радиостанции «Азарт» было решено запустить в серийное производство и массово поставлять в вооруженные силы РФ и на предприятия ВПК. Правда, позже выяснилось, что радиостанции не производили «с нуля» из отечественных компонентов, а почти готовыми закупали в Китает, напоминает Lenta.ru. В НПО «Ангстрем» опровергли участие в махинациях и заявили, что основные элементы радиостанций «Азарт», процессоры и программное обеспечение, разработаны российскими специалистами из компании «Элвис».