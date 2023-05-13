Управление зеленоградским НПО «Ангстрем» передали государству из-за срыва гособоронзаказа 13.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский производитель средств радиосвязи специального назначения — НПО «Ангстрем», одна из компаний группы «Ангстрем» — передан под управление Объединенной приборостроительной корпорации, одной их структур государственного холдинга «Ростех». Основанием для передачи НПО «Ангстрем» под внешнее управление стал мартовский указ Путина, который предусматривает возможность отстранения акционеров и приостановку полномочий органов управления предприятия при срыве им поставок продукции по гособоронзаказу.

О том, что эти меры реализованы в отношении НПО «Ангстрем», сообщил РБК, ссылаясь на несколько источников на IT-рынке и в правительстве. Предприятие принадлежит одной из компаний экс-министра связи Леонида Реймана. Производственные мощности НПО «Ангстрем» расположены в здании зеленоградского завода «Ангстрем», но основного завода, АО «Ангстрем», реорганизация не касается.

Причина срыва гособоронзаказа НПО «Ангстрем» — «нехватка комплектующих», рассказал один из собеседников РБК. Вероятно, речь идёт о дефиците микроэлектронных компонентов, комментирует BFM.ru руководитель конструкторского бюро «Робототехника» МИЭТ Станислав Шепелев — проблемы с закупкой чипов есть у многих российских компаний, и передача управления предприятием структуре «Ростеха» вряд ли позволит радикально улучшить ситуацию.

«Эти проблемы связаны с санкциями, которые наложены на государство в целом, — говорит Шепелев. — Логистические цепочки сейчас выстраиваются, часть комплектующих двигается к нам в обход. В связи с изменением политической ситуации если через Казахстан что-то заезжало, сейчас это едет по-другому. Что-то поставляли к нам через Китай. Что-то, возможно, поставляли через Турцию. Сейчас это все будет по-новому поставляться к нам в страну. Переход предприятия во временное управление другой структуры проблемы с комплектующими не решит. Возможно, смена управления как-то изменит организацию производства. Но волшебным образом решение не наступит».

Передача НПО «Ангстрем» под управление «Ростеха» «будет использоваться для конкурентной борьбы», так как нынешние поставщики армии «не справились с выполнением задач по обеспечению войск системами связи», считает один из собеседников РБК. «Основная задача — купировать любые риски срыва гособоронзаказа», — сообщил изданию еще один источник, близкий к одному из профильных ведомств. Причем сделать это нужно срочно: «Времени нет, эффект нужен здесь и сейчас, — подчеркнул третий респондент, — „Ростеху“ поставлена задача — помочь коллегам грамотно выстроить процессы для качественного исполнения гособоронзаказа». Он напомнил, что несколько лет назад по поручению государства «Ростех» проводил антикризисные мероприятия на Уралвагонзаводе и Курганмашзаводе, и сейчас эти заводы успешно работают — поставляют технику для специальной военной операции.

Объединенная приборостроительная корпорация, которая займётся управлением НПО «Ангстрем» — дочерний холдинг «Ростеха» со специализацией в сфере радиоэлектроники. Передача под управление вводится временно, речь не идет об изъятии активов. Возобновление прав акционеров может произойти по решению Минпромторга.

НПО «Ангстрем» занимается разработкой и созданием средств радиосвязи, автоматизации, защиты информации и программного обеспечения военного и специального назначений. В частности, выпускает портативные радиостанции «Азарт» для обеспечения помехо- и разведзащищенной засекреченной радиосвязи в тактическом звене управления — одновременно с новостью о срыве гособоронзаказа в СМИ появились публикации о том, что «Китай перекрыл России поставки комплектующих для радиостанций секретной связи „Азарт“».

В 2012 году предприятие широко презентовало своё радиоэлектронное производство — с визитом в НПО «Ангстрем» прибыли тогдашние председатель Правительства РФ Дмитрий Рогозин и министр обороны РФ Анатолий Сердюков, а новую модель радиостанции «Азарт» было решено запустить в серийное производство и массово поставлять в вооруженные силы РФ и на предприятия ВПК. Правда, позже выяснилось, что радиостанции не производили «с нуля» из отечественных компонентов, а почти готовыми закупали в Китает, напоминает Lenta.ru. В НПО «Ангстрем» опровергли участие в махинациях и заявили, что основные элементы радиостанций «Азарт», процессоры и программное обеспечение, разработаны российскими специалистами из компании «Элвис».

В январе 2022 года на производстве НПО «Ангстрем» в Зеленограде побывал префект Анатолий Смирнов и похвалил его: «Вот пример, как наши предприятия ищут свои ниши, опираясь на собственные разработки, и выпускают уникальную продукцию. Сильный коллектив, с хорошим уровнем заработной платы, большие объемы выпуска — выручка более четырех миллиардов рублей в 2020 году. Современное производство, есть оборудование и технологии уникальные, которых нигде в России больше нет».

По данным префектуры, на начало 2022 года на производстве постоянно работало около 900 человек, большинство из них зеленоградцы (средний возраст работающих — 39 лет). Иногда, для срочного выполнения особо крупных заказов, временно привлекались специалисты со смежных производств Зеленограда. Цеха НПО «Ангстрем» оснащены новейшим оборудованием для выпуска электроники, а также комплексом испытательного оборудования. В развитие производства и расширение линейки продуктов и географии поставок планировалось вложить более 360 млн рублей, чтобы увеличить объемы выпуска в 2,5 раза.

Совсем недавно, в апреле, НПО «Ангстрем» проводило в зеленоградском Центре занятости открытый отбор сотрудников «от 18 лет со средним или средним специальным образованием без опыта работы» — предприятию требуются испытатели деталей и приборов, монтажники, регулировщики и слесари-сборщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов, операторы автоматической линии, укладчики-упаковщики. Целый список вакансий компании доступен на HH.ru.

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производство, сюжет: конфликт* с украиной, санкции
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