О плачевном состоянии памятника жительница написала 2 мая на портал «Добродел». Там обращение приняли в работу со сроком решения проблемы до 12 мая. На пост в соцсетях среагировал также Следственный комитет РФ, поручив провести «процессуальную проверку о ненадлежащем содержании мемориального комплекса».

Мемориальный комплекс «Последний рубеж» в деревне Баранцево на Пятницком шоссе — братские могилы и последний рубеж обороны Москвы 1941 года — построен в 1987 году объединением «Зеленоградстрой» по инициативе совета ветеранов 18-й дивизии народного ополчения Ленинградского района Москвы, защищавшей рубеж в декабре 1941 года — по проекту ветеранов дивизии и Моспроекта III, на средства комсомольцев Фрунзенского района столицы. Это памятник москвичам от москвичей, созданный зеленоградцами.

Памятник облицован мрамором с высеченными на нем надписями и картой рубежа, с которого началось наступление на этом направлении. Рядом расположена трибуна для торжественных мероприятий и высокий курган с 76-мм пушкой ЗИС-3, на который можно подняться. В 2015 году, к 70-летию Победы рядом с памятником высадили аллею Сирень Победы «в память о героях, подаривших нам мирное небо над головой».