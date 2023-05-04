Мемориал «Последний рубеж» на Пятницком шоссе оказался заброшенным в канун Дня Победы. Следственный комитет начал проверку 04.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Мемориальный комплекс в деревне Баранцево на Пятницком шоссе — братские могилы и последний рубеж обороны Москвы 1941 года — к нынешнему Дню Победы выглядит плачевно. Облицовочные плиты отвалились, вокруг кучи мусора, среди которых стоят венки, в траве валяется двуглавый орел. «Мемориал совсем забросили» , — написала 2 мая местная жительница в группе «Подслушано Зеленоград» и поделилась фотографиями. Её обращение на областной портал «Добродел» пока не принесло эффекта, зато откликнулся Следственный комитет.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Московской области провести «процессуальную проверку о ненадлежащем содержании мемориального комплекса и представить доклад о ее результатах» , — сообщил в комментариях к посту представитель СК РФ.

На портале «Добродел» сообщение о проблеме от жительницы принято в работу — к 12 мая мемориал обещают отремонтировать и покрасить.

Неизвестно, почему памятник оказался лишён ухода и ремонта — не только накануне 9 Мая, но, видимо, уже давно. Тем более, что именно к Дню Победы все воинские мемориалы обычно планово приводят в порядок волонтёры и местные органы власти.

Мемориальный комплекс «Последний рубеж» в деревне Баранцево на Пятницком шоссе — не чужой для зеленоградцев: памятник построен в 1987 году объединением «Зеленоградстрой» по инициативе совета ветеранов 18-й дивизии народного ополчения Ленинградского района Москвы, защищавшей рубеж в декабре 1941 года — по проекту ветеранов дивизии и Моспроекта III, на средства комсомольцев Фрунзенского района столицы. Это памятник москвичам от москвичей, созданный зеленоградцами.

Памятник облицован мрамором с высеченными на нем надписями и картой рубежа, с которого началось наступление на этом направлении. Рядом расположена трибуна для торжественных мероприятий и высокий курган с 76-мм пушкой ЗИС-3, на который можно подняться. В 2015 году, к 70-летию Победы рядом с памятником высадили аллею Сирень Победы «в память о героях, подаривших нам мирное небо над головой».

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Метки:
благоустройство, история войны, деревня баранцево
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