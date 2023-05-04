Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Московской области провести «процессуальную проверку о ненадлежащем содержании мемориального комплекса и представить доклад о ее результатах» , — сообщил в комментариях к посту представитель СК РФ.

На портале «Добродел» сообщение о проблеме от жительницы принято в работу — к 12 мая мемориал обещают отремонтировать и покрасить.

Неизвестно, почему памятник оказался лишён ухода и ремонта — не только накануне 9 Мая, но, видимо, уже давно. Тем более, что именно к Дню Победы все воинские мемориалы обычно планово приводят в порядок волонтёры и местные органы власти.

Мемориальный комплекс «Последний рубеж» в деревне Баранцево на Пятницком шоссе — не чужой для зеленоградцев: памятник построен в 1987 году объединением «Зеленоградстрой» по инициативе совета ветеранов 18-й дивизии народного ополчения Ленинградского района Москвы, защищавшей рубеж в декабре 1941 года — по проекту ветеранов дивизии и Моспроекта III, на средства комсомольцев Фрунзенского района столицы. Это памятник москвичам от москвичей, созданный зеленоградцами.