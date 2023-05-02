Магазин сети «Магнит» откроется в 3-м микрорайоне 02.05.2023 ZELENOGRAD.RU

«Магнит» въедет в бывшее помещение Сбербанка на улице Юности, в корпусе 315. Рядом автобусная остановка «Музыкальная школа». Возле здания есть небольшая парковка.

Сейчас в помещении идёт ремонт, открытие планируется в конце мая, сообщил замглавы управы Савёлки Константин Тимофеев.

Ближайший магазин «Магнит» есть только в 6-м микрорайоне — недавно открылся после ремонта. Зато другой близлежащий магазин сети «Магнит» — в корпусе 1106Е — недавно закрылся.

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Метки:
микрорайон 3, магазин "магнит"
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