«Магнит» въедет в бывшее помещение Сбербанка на улице Юности, в корпусе 315. Рядом автобусная остановка «Музыкальная школа». Возле здания есть небольшая парковка.
Сейчас в помещении идёт ремонт, открытие планируется в конце мая, сообщил замглавы управы Савёлки Константин Тимофеев.
Ближайший магазин «Магнит» есть только в 6-м микрорайоне — недавно открылся после ремонта. Зато другой близлежащий магазин сети «Магнит» — в корпусе 1106Е — недавно закрылся.
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