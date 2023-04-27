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Лося сбили на Кутузовском шоссе. Животное выжило, но его не отдают ветеринарам 27.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Лося сбили на Кутузовском шоссе возле ЖК «Новый Зеленоград» в среду вечером. Животное выжило, но с оказанием ему помощи возникли бюрократические проблемы.

Очевидец рассказал в группе помощи животным «Потеряшки Зеленограда», что лось лежит в луже крови, а лесничий говорит, что его заберут на убой. Представитель «Центра по реабилитации диких животных Чашниково» биофака МГУ Александр Селиванов сообщил, что хотели помочь животному, но «больным оказалось государство, где помочь без заранее подписанных договоров невозможно».

Позже он уточнил, что решение о лечении должно принять областное министерство экологии, а утром сообщил, что лесничие сказали ему: «Лося вы не получите, не лезьте не в свое дело».

Что сейчас с животным, неизвестно.

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Метки:
дикие животные, лось
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