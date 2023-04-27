Раненый лосёнок всю ночь простоял во дворе жилого дома
Фото: vk.com/zelpesikot
Лося сбили на Кутузовском шоссе возле ЖК «Новый Зеленоград» в среду вечером. Животное выжило, но с оказанием ему помощи возникли бюрократические проблемы.
Очевидец рассказал в группе помощи животным «Потеряшки Зеленограда», что лось лежит в луже крови, а лесничий говорит, что его заберут на убой. Представитель «Центра по реабилитации диких животных Чашниково» биофака МГУ Александр Селиванов сообщил, что хотели помочь животному, но «больным оказалось государство, где помочь без заранее подписанных договоров невозможно».
Позже он уточнил, что решение о лечении должно принять областное министерство экологии, а утром сообщил, что лесничие сказали ему: «Лося вы не получите, не лезьте не в свое дело».
Что сейчас с животным, неизвестно.
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