Лосенка под окнами 1-го подъезда корпуса 1436 обнаружила ночью наша читательница Юлия. «Ему очень плохо, тяжело дышит, возможно, от жары», сообщила она в редакцию. В районе рогов заметили кровь.
Около четырёх утра Юлия дозвонилась до экстренных служб. В пять утра на место приехала полиция. Около 6:30 из Москвы выехал специалист из департамента природопользования. На месте дежурят полиция и «Жилищник», охраняют лося.
Около 8:40 лось начал двигаться. Обошёл вокруг дома, но вернулся обратно — сотрудники полиции сопровождали его. К девяти часам приехал специалист из департамента. Около 9:15 лосенок ушел от дома. Специалист и полиция пошла за ним. Около 9:30 в префектуре сообщили, что сотрудник департамент и полиция проводили лося в лес в сторону Алабушева. Лось сам пошёл без чьей либо помощи.
А в это время ещё один лосенок бегал по старому городу. Его засняли местные жители в рощице 2-го микрорайона, когда вели детей в сад. Но и с ним, похоже, не всё в порядке. Наша читательница Елена сообщила, что позже животное бегало на Панфиловском проспекте «с вырванной шкурой нижней челюсти — напоролась на штырь забора и сорвалась». Затем убежало в сторону Березовой аллеи. Елена сообщила в МЧС.