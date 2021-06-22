Около четырёх утра Юлия дозвонилась до экстренных служб. В пять утра на место приехала полиция. Около 6:30 из Москвы выехал специалист из департамента природопользования. На месте дежурят полиция и «Жилищник», охраняют лося.

Около 8:40 лось начал двигаться. Обошёл вокруг дома, но вернулся обратно — сотрудники полиции сопровождали его. К девяти часам приехал специалист из департамента. Около 9:15 лосенок ушел от дома. Специалист и полиция пошла за ним. Около 9:30 в префектуре сообщили, что сотрудник департамент и полиция проводили лося в лес в сторону Алабушева. Лось сам пошёл без чьей либо помощи.