

Последовательность точно неизвестна, но газовать машина начала уже около 23 часов. Затем машина загорелась. Около 3-х ночи местные жители проснулись от взрыва. Пожарные, судя по видео, сначала тушили машину водой, потом пеной. Причем, похоже, машина взорвалась уже после тушения пеной.



В МЧС Москвы происшествие оперативно не прокомментировали.