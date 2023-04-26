Машина сгорела на Березовой аллее после лобового столкновения
Автомобиль без водителя сначала сам завелся, газовал, а потом загорелся и взорвался в ночь на среду между корпусом 848 и детским садом.
Последовательность точно неизвестна, но газовать машина начала уже около 23 часов. Затем машина загорелась. Около 3-х ночи местные жители проснулись от взрыва. Пожарные, судя по видео, сначала тушили машину водой, потом пеной. Причем, похоже, машина взорвалась уже после тушения пеной.
В МЧС Москвы происшествие оперативно не прокомментировали.
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