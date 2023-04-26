Машина завелась, загорелась и взорвалась во дворе 8-го микрорайона 26.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Автомобиль без водителя сначала сам завелся, газовал, а потом загорелся и взорвался в ночь на среду между корпусом 848 и детским садом.


Последовательность точно неизвестна, но газовать машина начала уже около 23 часов. Затем машина загорелась. Около 3-х ночи местные жители проснулись от взрыва. Пожарные, судя по видео, сначала тушили машину водой, потом пеной. Причем, похоже, машина взорвалась уже после тушения пеной.

В МЧС Москвы происшествие оперативно не прокомментировали.

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Метки:
микрорайон 8, пожары
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