Префект пожелал зеленоградцам мира, а участникам «специальной военной операции» — вернуться домой
Федор Соломонов учился на втором курсе института истории СПБГУ. Получив повестку о мобилизации, он не воспользовался положенной ему отсрочкой и, взяв академический отпуск, добровольно ушел воевать, сообщили в университетском военно-историческом обществе. В Зеленограде он учился в школе 1557.
Федор Соломонов погиб 1 апреля (по некоторым сведениям, подорвавшись на мине). Ему был 21 год.
На странице памяти вконтакте его вспоминают, как доброго, открытого, умного и веселого человека, который всегда был надёжным и отзывчивым другом.
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