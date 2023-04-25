Федор Соломонов погиб 1 апреля (по некоторым сведениям, подорвавшись на мине). Ему был 21 год.

На странице памяти вконтакте его вспоминают, как доброго, открытого, умного и веселого человека, который всегда был надёжным и отзывчивым другом.