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Студент из Зеленограда погиб в ходе боевых действий на Украине 25.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Федор Соломонов учился на втором курсе института истории СПБГУ. Получив повестку о мобилизации, он не воспользовался положенной ему отсрочкой и, взяв академический отпуск, добровольно ушел воевать, сообщили в университетском военно-историческом обществе. В Зеленограде он учился в школе 1557.

Федор Соломонов погиб 1 апреля (по некоторым сведениям, подорвавшись на мине). Ему был 21 год.

На странице памяти вконтакте его вспоминают, как доброго, открытого, умного и веселого человека, который всегда был надёжным и отзывчивым другом.

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной, некролог
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Обсуждение
Александр Полянский
Вчера, 20:52
светлая память герою!
маргарита щеголькова
2 часа назад
Светлая память тебе. Ты герой.
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