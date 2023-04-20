Это происходило в среду вечером на газоне между корпусами 1123 и 1125. Видео опубликовали в чате 11-го микрорайона.
Если кто-то знает этих молодых людей или их родителей, объясните им, что так делать не надо. А в следующий раз хорошо бы кто-то вызвал полицию. Сами мотоциклисты, похоже, считают, что это нормально.
Говорят, это двое мотоциклистов уже не первый год ездят по пешеходным зонам на Центральном проспекте и по площади Юности. Теперь перебрались и во дворы.
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