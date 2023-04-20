Покатушки на мотоциклах устроила компания молодых людей. Прямо по газону рядом с жилыми домами 20.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Это происходило в среду вечером на газоне между корпусами 1123 и 1125. Видео опубликовали в чате 11-го микрорайона.

Если кто-то знает этих молодых людей или их родителей, объясните им, что так делать не надо. А в следующий раз хорошо бы кто-то вызвал полицию. Сами мотоциклисты, похоже, считают, что это нормально.

Говорят, это двое мотоциклистов уже не первый год ездят по пешеходным зонам на Центральном проспекте и по площади Юности. Теперь перебрались и во дворы.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 11, мототехника
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новое кафе «Корс» открылось на улице Юности: завтраки, обеды, умеренные цены Новости
На трёх перекрестках сигналы светофора продублируют светодиодными лентами на опорах Новости
На новом заводе телеком-оборудования в промзоне Алабушево создадут двести рабочих мест. Началось его строительство Новости
Спермограмма и MAR-тест в медицинском центре «Литех Зеленоград» — что это за анализы, кому показаны и как их сдавать Реклама
Началось голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Истории
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор в группы всех возрастов — успейте записаться, мест мало Реклама
Покатушки на мотоциклах устроила компания молодых людей. Прямо по газону рядом с жилыми домами Новости
Развлекательно-образовательный проект «Лето во Дворце». Открыта запись на смены в летний лагерь Зеленоградского дворца творчества Афиша
Лодочная станция открылась на Городском пруду. Цены прежние. В прокате теперь есть SUP-борды Гид
Юбки: тренды 2023 и ткани для них в магазинах «Я Сама» Реклама
Подозрительный мужчина следил за детьми и пытался войти за ними в подъезд — его задержала полиция Новости
SURA SUSHI исполнит твой любой каприз Реклама
Часть стены арки корпуса 803 обрушилась Новости
В «Жилищнике» предложили терпеть вонь от краски и пожалеть маляров. Раньше префектура запретила красить, если нельзя «качественно проветрить» Новости
Интересные каникулы для ребенка — в Летней IT-школе от ЦКО МИЭТ Реклама
Началось голосование за благоустройство вокруг небольшого пруда в Андреевке — нужна ваша поддержка Новости
«Егор Летов и его оборона. Хроники жизни и творчества» — встреча с писателем Алексеем Кобловым — 21 апреля в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
Врачи-гинекологи сети медицинских центров «338», «340», «1506»: что лечат, когда нужно к ним обращаться Реклама
Повестки через портал Госуслуг начнут рассылать в Москве до середины июля. Найти призывника поможет система городского видеонаблюдения Новости
Концерт «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus» — 22 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Большинство читателей «Зеленоград.ру» поддержали идею выделенной полосы на Солнечной аллее Новости
Космические кинопремьеры: «Блуждающая Земля 2» и «Вызов». С 19 апреля в кинотеатрах сети «Синемапарк» и «Формула кино» Афиша
Читатели «Зеленоград.ру» выбрали важные темы из истории города, для использования на «Разговорах о важном» Новости
Запрет парковки, лежачие полицейские, зеркала и прочие меры дорожной безопасности в 17-м микрорайоне. Почему одни разрешили, а другие нет Новости
Вакансии группы компаний «Вентмакс» — требуются инженеры-проектировщики, монтажники и менеджеры Реклама
История Дворца культуры — долгострой, архитектурная достопримечательность и культурный центр для тысяч зеленоградцев Истории
«Компьютерная Академия ТОП Зеленоград» — открыт осенний набор в Малую компьютерную Академию Реклама
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях Истории
© 1997–2023 Зеленоград.ру