Небольшие культурные центры откроют во 2-м и 16-м микрорайонах 12.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Объединение культурных центров Зеленограда (ОКЦ), выросшее из библиотечной и кружковой системы, планирует в этом году открыть еще два отделения: в корпусе 231 и рядом с корпусом 1627 (ТЦ «Весна», бывший «Мосхлеб»). Там будут проходить занятия, в том числе хореографические, музыкальные, театральные. Если процесс оформления документов не затянется, оба культурных центра могут открыть в сентябре, к началу нового учебного года.

В 231-м корпусе есть пустое помещение на первом этаже, раньше там находился библиотечный отдел комплектования и обработки, рассказал «Зеленоград.ру» директор ОКЦ Роман Дерманский. Сейчас идет его переоформление. В соседнем корпусе (232-м) находится библиотека, которая, как и все остальные библиотеки в округе, входит в состав ОКЦ.

Помещение в 16-м микрорайоне сейчас передается департаментом городского имущества департаменту культуры (которому подведомственно ОКЦ). Пока его точный адрес не уточняется.

Какие кружки и направления открыть в новых помещениях, определяется несколькими факторами. В частности, существующим спросом на детские и взрослые занятия, мониторингом предложений коммерческих организаций, анализом рынка подобных услуг и пожеланиями жителей, сказал Дерманский. В числе востребованных, например, хореография, занятия вокалом, прикладное творчество.

В старом городе сейчас работают пять взрослых и детских библиотек, четыре отделения культурных центров, плюс есть уличная площадка возле Школьного озера для различных мероприятий. В новом городе, где живет примерно половина Зеленограда — две библиотеки и один входящий в состав ОКЦ культурный центр в корпусе 1414. Эту ситуацию частично сбалансирует открытие учреждения в 16-м микрорайоне, но не решит полностью проблему нового города, считает Дерманский. «Не охвачен 17-й, 23-й микрорайоны, еще один микрорайон (ЦИЭ) строится», сказал директор ОКЦ и отметил, что для культурной жизни в Зеленограде важна шаговая доступность — чтобы не ездить далеко, особенно с детьми.

«Объединение культурных центров» появилось в Зеленограде в прошлом году и явилось результатом пятилетней модернизации библиотек. К библиотечной системе присоединили местные центры «Доброволец» и «Творческий лицей». «Информационно-библиотечное обслуживание и общественные пространства, деятельность кружков и творческих коллективов, культурно-просветительские и досуговые события исторически тесно связаны между собой. Стать центрами притяжения шаговой доступности с общими ценностями, единой культурной повесткой и сбалансированным подходом к распределению услуг в районах — отличная перспектива» , — так анонсировали создание объединения.

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Метки:
микрорайон 16, микрорайон 2, библиотека, дерманский роман
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