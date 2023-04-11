Повестки продолжат распространять в бумажной форме. Их будут либо вручать лично под подпись (в том числе на работе), либо присылать заказным письмом на домашний адрес. Повестки, отправленные заказным письмом, будут считаться врученными в день доставки (вручения) заказного письма.

Бумажные повестки будут дублировать в электронной форме — в виде уведомления на Госуслугах. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного на Госуслугах.

Если призывник не получил бумажную повестку или у него нет аккаунта на Госуслугах, повестка все равно будет считаться врученной — через семь дней после размещения в специальном реестре повесток (сейчас его не существует, но его создание предусмотрено поправками, доступ к реестру можно будет получить в МФЦ или через Госуслуги).

После вручения повестки военнообязанный должен явиться в военкомат в указанный день. Одновременно ему запретят выезжать из страны. Ограничение вступит в силу со дня, когда повестка считается врученной, и будет действовать, пока призывник не явится в военкомат.

Против тех, кто не придет в срок, через 20 дней введут запреты — они не смогут стать самозанятыми или индивидуальными предпринимателями, распоряжаться недвижимостью, управлять автомобилем, брать кредиты.

Новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, говорил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также говорил, что идущего сейчас весеннего призыва эти правила не коснутся (так ли это на самом деле, неизвестно).

Поправки вступят в силу после их официального опубликования. До этого их должен одобрить Совет федерации и подписать президент.