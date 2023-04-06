Стойка «Служба по контракту» расположена со стороны нового города, возле стихийного рынка. Рядом находится полицейский, хотя и неизвестно — охраняет ли он вербовщика или просто дежурит на площади.



В Москве недавно открылся единый пункт отбора на контрактную службу — он находится на улице Яблочкова. Вероятно, интересующихся будут отправлять туда. Зеленоградский военкомат сейчас проводит призыв на срочную службу.



В марте в Зеленограде также открылся вербовочный пункт в так называемую «Частную военную компанию „Вагнер“». Он расположен в здании бывшего ДОСААФ на Восточной зоне.