Мужчин «призывного возраста» проверяет полиция на станции Крюково 16.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Полиция останавливает людей «призывного возраста» возле станции Крюково и проверяет их по каким-то спискам, сообщил очевидец.

Вероятно, это связано с идущим сейчас призывом на срочную службу. Осенний призыв продлится до 31 декабря. Что именно происходит при этой проверке неизвестно, однако полиция не имеет права доставлять призывника в военкомат.

Юрист Павел Чиков ответил на самые частые вопросы, связанные с «облавами» на призывников:

Как должны вручать повестку? Какая ответственность за неявку?

Призывники вызываются в военкомат повесткой, которую должны вручить лично в руки под подпись. Это делают сотрудники военкомата и его аппарата усиления, сотрудники военно-учетного стола по месту работы или учебы, а также сотрудники полиции.

Незаконно вызывать по телефону, через мессенджер, письмом в почтовом ящике или отделении, и посредством вручения повестки близким.

В зависимости от указанной в повестке цели неявка может повлечь как административную (ст. 21.5 КоАП РФ), так и уголовную ответственность (ст. 328 УК РФ). Неявка на призывные мероприятия — медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии и отправка к месту прохождения военной службы, — имеет риски уголовного преследования.

Если повестка не вручена, обязанность явиться в военный комиссариат не возникает.

Мне не вручали повестку, но военкомат просит полицию доставить меня и угрожает уголовным делом за уклонение. Это законно?

Нет. Для уголовного дела нужно доказать умысел на уклонение от призыва, а сам гражданин должен совершить какие-то действия или проявить бездействие. Если повестку не вручали лично в руки, уголовное преследование исключается.

Полицейские могут вручить гражданину повестку только при наличии письменного обращения военного комиссара, в котором должно быть указано на невозможность вручения гражданину повестки своими силами (см. выше). Зачастую военкоматы злоупотребляют этим правом и привлекают полицию, если сами не пытались вручить повестку. Это незаконно.

Полиция также может задержать и доставить гражданина, но только для составления протокола об административном правонарушении. Закон не позвляет сотрудникам военкомата и полиции доставлять гражданина в военкомат. Полицейские могут доставить только в служебные помещения органов внутренних дел.

Доставили в военкомат и призвали на службу одним днем. Что делать?

Если вас насильно доставили в военкомат, требуйте вручить вам повестку для явки в другой день и освободить. При любом исходе вам и близким следует обжаловать действия должностных лиц военкомата в прокуратуру и к уполномоченному по правам человека.

Недопустимо проводить медицинское освидетельствование одним днем, поскольку гражданин должен пройти диагностические исследования (флюорографию, анализы крови, ЭКГ, исследования на ВИЧ, гепатит и пр.). Без них врачи не могут определить категорию годности к службе.

Если вам провели медицинское освидетельствование и вынесли решение о призыве, незамедлительно обращайтесь в суд с иском в порядке главы 22 КАС РФ. Обжалование решения призывной комиссии приостанавливает его реализацию до вступления в силу решения суда (п. 7 ст.28 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). Следовательно, вас не могут отправить в армию после обращения в суд.

Рекомендации — что нужно сделать заранее

Оформить на близких нотариальную доверенность с полномочиями на подписание и подачу административного иска с правом передоверия. При необходимости ваши близкие смогут с помощью адвоката обжаловать решение призывной комиссии.

Подготовить и носить с собой комплект документов, подтверждающих наличие оснований для отсрочки или освобождения от службы. Например, справки об обучении или медицинские документы.

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Метки:
армия, военкомат, призывники
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