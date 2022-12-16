Как должны вручать повестку? Какая ответственность за неявку?

Призывники вызываются в военкомат повесткой, которую должны вручить лично в руки под подпись. Это делают сотрудники военкомата и его аппарата усиления, сотрудники военно-учетного стола по месту работы или учебы, а также сотрудники полиции.

Незаконно вызывать по телефону, через мессенджер, письмом в почтовом ящике или отделении, и посредством вручения повестки близким.

В зависимости от указанной в повестке цели неявка может повлечь как административную (ст. 21.5 КоАП РФ), так и уголовную ответственность (ст. 328 УК РФ). Неявка на призывные мероприятия — медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии и отправка к месту прохождения военной службы, — имеет риски уголовного преследования.

Если повестка не вручена, обязанность явиться в военный комиссариат не возникает.