Человек, который сделал Зеленоград зелёным. История дендролога Эдиссона Дашкова
Это произошло в лесопарке, недалеко от корпуса 1127. «Сажали их зимой, в промерзший грунт, ямы ломали чуть ли не отбойниками, как только грунт прогрелся, деревья начали падать вместо с колышками», рассказал «Зеленоград.ру» местный житель Андрей.
Эту территорию обслуживает учреждение «Мосприрода», подведомственное московскому департаменту природопользования и охраны окружающей среды.
Бездарные посадки деревьев — фирменный стиль этого учреждения. Например, в позапрошлом году в парке «Ровесник» в 5-м микрорайоне они несколько раз не могли закрепить падающее дерево.
«Зеленоград.ру» отправит запрос в департамент, чтобы выяснить, кто виноват и за чей счет будут исправлять это безобразие .
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