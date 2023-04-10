Эту территорию обслуживает учреждение «Мосприрода», подведомственное московскому департаменту природопользования и охраны окружающей среды.

Бездарные посадки деревьев — фирменный стиль этого учреждения. Например, в позапрошлом году в парке «Ровесник» в 5-м микрорайоне они несколько раз не могли закрепить падающее дерево.

«Зеленоград.ру» отправит запрос в департамент, чтобы выяснить, кто виноват и за чей счет будут исправлять это безобразие .