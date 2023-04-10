Почти три десятка однокомнатных и двухкомнатных квартир в корпусе 848 выставлены на продажу на городском портале Investmoscow.ru, столько же продаётся в корпусах 2032 и 2044. Ранее квартиры в этих домах, введенных в строй еще 8-10 лет назад, планировали выдавать очередникам.
Корпус 848 расположен на Старокрюковском проезде у въезда на старый мост. Его построили десять лет назад за счет бюджета и передали под заселение в 2015 году — сроки затянулись по вине генподрядчика строительства «Главмосстроя», устранявшего многочисленные недоделки. На тот момент предполагалось, что в корпус заселят участников жилищных программ, в том числе «Молодой семье — доступное жильё» и социальной ипотеки, а также очередников — причем московских, поскольку зеленоградских практически не оставалось.
Дом состоит из двух 19-этажных башен (в каждой один подъезд), соединенных одноэтажной пристройкой с нежилыми помещениями — там сейчас работает супермаркет «Магнит». Под зданием — подземный гараж, рассчитанный примерно на 200 машиномест.
В корпусе 848 продается семь однокомнатных квартир (площадь 44,6-47.3 кв.метра, начальная цена от 9,3 до 10 млн.рублей) и 20 двухкомнатных (55,1-62,5 кв.метра, от 10,5 до 12,4 млн.рублей).
Одновременно в многоуровневом гараже по соседству (корпус 846) город продает машиноместа площадью от 13 до 28 кв.метров, расположенные на разных этажах, от цокольного до четвертого. Начальная цена «не предусмотрена» — победителем становится предложивший наибольшую цену. Размер задатка за право заключения договора купли-продажи — от 38 до 65 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 10-17 апреля (на разные машиноместа — разные даты). Как и с квартирами, через портал можно подать заявку на осмотр машиноместа и заявить об участии в торгах.
Продолжается продажа квартир и в домах с похожей «трудной» судьбой в 20 микрорайоне — 9-этажных корпусах 2032 и 2044. Корпус 2032 стоит вдоль улицы Летчицы Тарасовой, корпус 2042 — вдоль Георгиевского проспекта, рядом со взрослой поликлиникой.
Эти дома построили в 2014 году, квартиры также планировалось передать под городские задачи, то есть для очередников. Застройщиком выступало казенное предприятие «Управление гражданского строительства», кстати, недавно возводившее новый корпус 901Б «для обманутых дольщиков», который только что начали заселять. С корпусами 2032 и 2044 получилось не так гладко: после завершения строительства были выявлены многочисленные недоделки, но строители, компания «Империо-Гранд», в связи со сложной финансовой ситуацией не устранили дефекты, оставив корпуса в непригодном для эксплуатации состоянии. К тому же управляющая компания «Хоум Комфорт», которая была выбрана по итогам конкурса, не подготовила дома к отопительному сезону. В итоге тепло не пустили, зимой корпуса заморозились, отопительная система вышла из строя. Ремонт обошёлся в дополнительные 9 миллионов рублей.
В корпусах 2032 и 2044 продаются:
- 19 квартир в корпусе 2044 — девять однокомнатных (43,6-44 кв.метра, от 8,4 до 8,9 млн.рублей) и десять двухкомнатных (46,1-46,7 кв.метра, от 8,9 до 9,2 млн.рублей)
- 10 квартир в корпусе 2032 — девять однокомнатных (43,4-44,7 кв.метров, от 8,3 до 8,9 млн.рублей) и одна двухкомнатная (46кв.метров, 8,9 млн.рублей)
Квартиры можно купить в режиме открытого электронного аукциона. Все они — с полной внутренней отделкой, сантехникой, мойкой и плитой в кухне. Балконы застеклены, у части квартир по два небольших балкона или лоджии, есть «двушки» с большим общим балконом на все комнаты.
Большинство из этих квартир пытаются продать уже давно — заявки по текущим торгам на Investmoscow.ru начали принимать с сентября 2022 года. Сейчас «дедлайны» по разным квартирам назначены от 5 мая до 16 июня, но торги могут продлить при отсутствии заявок. Через портал можно подать заявку на осмотр любой квартиры, ознакомиться с документацией, задать вопросы и записаться на онлайн-консультацию.
У двух домов 20 микрорайона есть собственное сообщество ВКонтакте, где жильцы иногда общаются и делятся отзывами о квартирах.