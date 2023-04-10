Почти три десятка однокомнатных и двухкомнатных квартир в корпусе 848 выставлены на продажу на городском портале Investmoscow.ru, столько же продаётся в корпусах 2032 и 2044. Ранее квартиры в этих домах, введенных в строй еще 8-10 лет назад, планировали выдавать очередникам.

Корпус 848 расположен на Старокрюковском проезде у въезда на старый мост. Его построили десять лет назад за счет бюджета и передали под заселение в 2015 году — сроки затянулись по вине генподрядчика строительства «Главмосстроя», устранявшего многочисленные недоделки. На тот момент предполагалось, что в корпус заселят участников жилищных программ, в том числе «Молодой семье — доступное жильё» и социальной ипотеки, а также очередников — причем московских, поскольку зеленоградских практически не оставалось.