Стоянку и остановку машин решено запретить у зданий «большой» и начальной школы №1353 — домов 8а и 9а по Березовой аллее, — на въезде к воротам. Соответствующие дорожные знаки должны поставить весной-летом, в период с апреля по июль. Припаркованные у школьных ворот затрудняет движение пешеходов и в целом угрожают безопасности дорожного движения.

К такому выводу пришли управа района Матушкино и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) после обследования территории, которое они провели по обращению местных жителей. У школ на въездах к воротам появятся знаки «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор».