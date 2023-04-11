Стоянку и остановку машин решено запретить у зданий «большой» и начальной школы №1353 — домов 8а и 9а по Березовой аллее, — на въезде к воротам. Соответствующие дорожные знаки должны поставить весной-летом, в период с апреля по июль. Припаркованные у школьных ворот затрудняет движение пешеходов и в целом угрожают безопасности дорожного движения.
К такому выводу пришли управа района Матушкино и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) после обследования территории, которое они провели по обращению местных жителей. У школ на въездах к воротам появятся знаки «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор».
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Медицинский центр «Томоград» приглашает провести диагностику методом компьютерной томографии с контрастным усилением Реклама
Для чего ребенку компьютерное образование? Осваивать одну из самых востребованных профессий будущего лучше с детства Реклама
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Реконструкция станции Малино продлится полтора года. На это время построят временный пешеходный мост — как в Крюково Новости
Тюрина Марина — специалист по грудному вскармливанию, перинатальной психологии, психосоматике и аромапсихологии Реклама
Спектакль «Гроза. Апокриф» — 15 апреля на сцене театра «Ведогонь». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Надежность дорожного покрытия автомагистрали М-12 обеспечивают битумные материалы «Газпром нефти» — 100 тысяч тонн битумов поставлено в 2022 году для строительства трассы Реклама
На маршрут №19 добавлен дополнительный автобус. Это позволит выдерживать интервал 4-9 минут в час пик Новости
Изменения расписания электричек до конца апреля. У части поездов отменят остановку на Подсолнечной Новости
Сбор старой бытовой техники и электроники — 15 апреля в трёх точках Зеленограда и окрестностей Афиша
Участок между Школьным озером и 10-м микрорайоном благоустроят в этом году. Вот что там сделают Новости
Началось выдвижение участников второй народной премии «Зеленоград.ру». Предлагайте для голосования лучшие компании и людей нашего города Истории