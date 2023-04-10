В проезде у «Дома быта» на Центральном проспекте запретят парковку с 8 до 20 часов 10.04.2023 ZELENOGRAD.RU

На проезжей части между корпусами 436 и 440 при выезде на Центральный проспект решено запретить стоянку и остановку машин с 8:00 до 20:00. Соответствующие знаки должны поставить здесь до июля, но могут и раньше. Причина — припаркованный транспорт мешает уборочной технике и небезопасен для участников дорожного движения.

Запретить парковку в проезде в течение дня предложил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) по обращению административной дорожной инспекции (МАДИ). Вместе с управой района Матушкино специалисты ЦОДД обследовали этот участок проезда, а потом проблему обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения. Поручено поставить знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор», «8:00 — 20:00», они должны появиться во втором квартале года — это с апреля по июнь.

В прошлом году запретили парковку рядом, в проезде вдоль корпуса 435А и тоже с 8:00 до 20:00. Причина — проезд узкий и мешает уборочной технике. Эвакуаторы забирают отсюда машины, припаркованные под запрещающим стоянку и остановку знаком.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 4
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