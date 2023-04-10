Запретить парковку в проезде в течение дня предложил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) по обращению административной дорожной инспекции (МАДИ). Вместе с управой района Матушкино специалисты ЦОДД обследовали этот участок проезда, а потом проблему обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения. Поручено поставить знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор», «8:00 — 20:00», они должны появиться во втором квартале года — это с апреля по июнь.

В прошлом году запретили парковку рядом, в проезде вдоль корпуса 435А и тоже с 8:00 до 20:00. Причина — проезд узкий и мешает уборочной технике. Эвакуаторы забирают отсюда машины, припаркованные под запрещающим стоянку и остановку знаком.