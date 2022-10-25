Это односторонний проезд вдоль бывшего «Дома быта». В здании расположены парикмахерская «Яна», пекарня «Дон батон», кафе «Френдз», художественная школа, Сбербанк и другие организации.

Судя по решению комиссии по безопасности дорожного движения, парковаться можно будет только в небольшом кармане в конце проезда, возле Сбербанка. Знак о запрете парковки должны поставить до конца ноября. После этого проезд будет нужен для такси и ночной парковки местных жителей. Вероятно, проектировщики реконструкции Центрального проспекта в 2019 году и не задумывали этот проезд под парковку.