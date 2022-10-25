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В проезде вдоль «Дома быта» на Центральном проспекте запретят парковку 25.10.2022 ZELENOGRAD.RU

В проезде вдоль корпуса 435А, который идет параллельно Центральному проспекту, запретят парковку с 8 до 20 часов. Причина — проезд узкий и мешает уборочной технике.

Это односторонний проезд вдоль бывшего «Дома быта». В здании расположены парикмахерская «Яна», пекарня «Дон батон», кафе «Френдз», художественная школа, Сбербанк и другие организации.

Судя по решению комиссии по безопасности дорожного движения, парковаться можно будет только в небольшом кармане в конце проезда, возле Сбербанка. Знак о запрете парковки должны поставить до конца ноября. После этого проезд будет нужен для такси и ночной парковки местных жителей. Вероятно, проектировщики реконструкции Центрального проспекта в 2019 году и не задумывали этот проезд под парковку.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 4
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Обсуждение
Kill Digit
5 часов назад
Вообще не должно быть автодороги прямо перед лестницей.
A T
1 час назад
Вероятно, проектировщики, а вернее, те, кто ставил им задачи, в рамках целей благоустройства задумывали как можно сильнее урезать пространство под парковку вообще.
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