Рейтинг лучших родильных домов составило издание «Комсомольская правда». Оценивали по нескольким критериям: участие в проекте «Открытый роддом», наличие партнерских родов, отзывы в интернет-справочниках и соцсетях. Зеленоградский перинатальный центр ГКБ имени Кончаловского попал в топ-10, а в списке вообще выведен на первое место.

Это крупный медкомплекс в системе московского здравоохранения. Акушерский стационар специализируется на преждевременных родах, ежегодно здесь появляется на свет чуть менее 5000 детей, отмечает издание. В каждом из индивидуальных боксов родильного отделения стоят кровати для родов, фетальный монитор (прибор для слежения за состоянием плода) и другая аппаратура, позволяющая сделать роды безопасными для матери и ребенка. Практикуются партнерские роды, есть отделения патологии новорожденных, палаты совместного пребывания матери и ребенка, акушерский обсерватор — на случай осложнений при родах.

Упомянутый «Открытый роддом» — это проект депутата Госдумы и врача-педиатра Татьяны Буцкой. «На сегодня он остается едва ли не единственной независимой профессиональной оценкой роддомов», считают в КП.

Ранее в зеленоградском роддоме привели статистику родов и рождаемости за четыре года, назвав 2022-й абсолютным рекордом — на свет появились 5816 малышей, в том числе 73 двойни. Для сравнения, в 2021-м году в зеленоградском роддоме родились 4992 ребенка, в 2020-м — 4715, в 2019-м — 4427.

При этом на 5816 детей было 5751 родов. На вопросы «Зеленоград.ру» о показателях материнской и детской смертности в зеленоградском роддоме, в департаменте здравоохранения не ответили. Лишь сказали, что по Зеленограду отдельно такой статистики не ведется — только в целом по Москве (хотя, очевидно, что в самом роддоме прекрасно об этих цифрах осведомлены).

Также в депздраве отказались сообщить о количестве родов по контракту и родов иногородних женщин.