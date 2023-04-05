Медцентр «Томоград» спонсор темы
Зеленоградский роддом вошел в десятку лучших роддомов России 05.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Рейтинг лучших родильных домов составило издание «Комсомольская правда». Оценивали по нескольким критериям: участие в проекте «Открытый роддом», наличие партнерских родов, отзывы в интернет-справочниках и соцсетях. Зеленоградский перинатальный центр ГКБ имени Кончаловского попал в топ-10, а в списке вообще выведен на первое место.

Это крупный медкомплекс в системе московского здравоохранения. Акушерский стационар специализируется на преждевременных родах, ежегодно здесь появляется на свет чуть менее 5000 детей, отмечает издание. В каждом из индивидуальных боксов родильного отделения стоят кровати для родов, фетальный монитор (прибор для слежения за состоянием плода) и другая аппаратура, позволяющая сделать роды безопасными для матери и ребенка. Практикуются партнерские роды, есть отделения патологии новорожденных, палаты совместного пребывания матери и ребенка, акушерский обсерватор — на случай осложнений при родах.

Упомянутый «Открытый роддом» — это проект депутата Госдумы и врача-педиатра Татьяны Буцкой. «На сегодня он остается едва ли не единственной независимой профессиональной оценкой роддомов», считают в КП.

Ранее в зеленоградском роддоме привели статистику родов и рождаемости за четыре года, назвав 2022-й абсолютным рекордом — на свет появились 5816 малышей, в том числе 73 двойни. Для сравнения, в 2021-м году в зеленоградском роддоме родились 4992 ребенка, в 2020-м — 4715, в 2019-м — 4427.

При этом на 5816 детей было 5751 родов. На вопросы «Зеленоград.ру» о показателях материнской и детской смертности в зеленоградском роддоме, в департаменте здравоохранения не ответили. Лишь сказали, что по Зеленограду отдельно такой статистики не ведется — только в целом по Москве (хотя, очевидно, что в самом роддоме прекрасно об этих цифрах осведомлены).

Также в депздраве отказались сообщить о количестве родов по контракту и родов иногородних женщин.

Читайте также
Зеленоградский роддом больше не будут полностью закрывать на мойку
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
беременность, роддом, перинатальный центр
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зеленоградский роддом вошел в десятку лучших роддомов России Новости
Станцию Малино закрывают для реконструкции. На какой срок, пока неизвестно Новости
В новом корпусе 901Б распродали почти все квартиры. Новосёлы уже заселяет его Новости
В Голубом не оставляют попытки найти подрядчика на капитальный ремонт Родниковой улицы Новости
Прокатные электросамокаты вернулись на улицы Зеленограда после зимы. С этого года езда на них регулируется новыми правилами Новости
Открыта регистрация на «Тотальный диктант» — он пройдет 8 апреля в библиотеке, ДК и «Зеленопарке» Афиша
Постройки пансионата на территории поселка «Трамвай» оказались незаконными Новости
Вонючая краска не только вредит здоровью (пострадал ребенок), но ещё и быстро отваливается. Вот пример из одного дома в 14-м микрорайоне Истории
Каменную крошку с дорог и газонов уберут в течение апреля. Её использовали против гололеда Новости
Дождевую канализацию в 3-м микрорайоне реконструируют, чтобы не было подтоплений Новости
Новая точка химчистки обуви SneakNFresh открылась в корпусе 1627 — в честь открытия скидка 50% на комплексную чистку Реклама
Дополнительные автобусы выпустили на маршрут 400 из-за массовых отмен электричек. Пассажирам предлагают пересаживаться на автобусы Новости
Рассказывать об истории Зеленограда на школьных «Разговорах о важном». Это предложила префектура. А что вы об этом думаете? Истории
Парк «Ровесник» в 5-м микрорайоне красиво затопило Жизнь
История Дендропарка и его создателя — зеленоградца Марка Трохана Истории
Строительство самых теплых и современных домов под Зеленоградом Реклама
Изменения расписания электричек в начале апреля — перерывы до пяти часов Новости
Массаж для женщин от Ирины Сафоновой — классические и авторские методики коррекции фигуры и омоложения Реклама
Сделать разметку для организации посадки в 400-й экспресс Истории
Крюковскому рынку осталось чуть больше месяца. На его месте будет парковка Новости
«Стоимость поездок на МЦД для Зеленограда не будет отличаться от других районов Москвы» — обещает Собянин. Но это не точно — уточняют его подчиненные Новости
Тело замученной собаки нашли в пятницу утром в зеленоградском лесопарке Новости
Лифты тоже красят вонючей краской — они превращаются в газовые камеры Новости
Детский сад начали строить в новом зеленоградском микрорайоне «Зеленый парк». Причем ещё до появления первых жильцов Новости
Корпус 935 на Солнечной аллее готовят к вводу в эксплуатацию. Летом туда начнут переезжать жители последней пятиэтажки 9 микрорайона Новости
В МЖК устроят более ста дополнительных парковочных мест Новости
Музыкальная сказка «Гадкий утёнок» Московского академического театра сатиры — 8 апреля в КЦ «Зеленоград» Афиша
Остатки снесенного забора поселка «Трамвай» вытаяли из-под снега. Теперь вдоль пешеходных дорожек — ямы и торчащие из земли железки Новости
Началось выдвижение участников второй народной премии «Зеленоград.ру». Предлагайте для голосования лучшие компании и людей нашего города Истории
© 1997–2023 Зеленоград.ру