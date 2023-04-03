Посетитель устроил погром в магазине «Винлаб» в корпусе 1824 03.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Около 10 утра в воскресенье он хотел напасть на сотрудниц магазина, угрожал им, начал крушить оборудование, сломал стойку, рассказал «Зеленоград.ру» человек, знакомый с деталями происшествия. Он утверждает, что посетитель был пьян.  Около 15 часов он вернулся и снова стал угрожать продавщицам, которым пришлось спрятаться в подсобке. Затем он ударил по стойке системы и разбил входную дверь.

Вызвали полицию. С их слов, подозреваемый — местный житель и уже не раз совершал подобные нарушения.

Все началось ещё вечером в субботу — они зашли в магазин и в шутку стали предлагать продавщицам «бухнуть», все разрешилось культурно, без конфликта. На следующее одна из продавщиц вышла убрать крыльцо магазина, а они сидели в припаркованной машине, слушали музыку и начали кричать продавщице, пытаясь привлечь её внимание. Она не ответила, ушла в магазин и, похоже, это «невнимание» и стало причиной конфликта — через 20-30 минут мужчина вошел в магазин и начал её разыскивать.

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Метки:
микрорайон 18, хулиганство
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