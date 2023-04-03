Вызвали полицию. С их слов, подозреваемый — местный житель и уже не раз совершал подобные нарушения.



Все началось ещё вечером в субботу — они зашли в магазин и в шутку стали предлагать продавщицам «бухнуть», все разрешилось культурно, без конфликта. На следующее одна из продавщиц вышла убрать крыльцо магазина, а они сидели в припаркованной машине, слушали музыку и начали кричать продавщице, пытаясь привлечь её внимание. Она не ответила, ушла в магазин и, похоже, это «невнимание» и стало причиной конфликта — через 20-30 минут мужчина вошел в магазин и начал её разыскивать.