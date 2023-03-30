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В МЖК устроят более ста дополнительных парковочных мест 30.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Парковку сделают за корпусом 532, в параллельном Ленинградскому шоссе проезде. Всего планируется 132 новых машиноместа. Администрация МЖК попросила об этом управу и префектуру два года назад, сейчас нашлись деньги на проектирование. В следующем году, возможно, выполнят эти работы — если будет финансирование. Парковки нужны, прежде всего, для будущего "Парка удивительных камней".

В конце января депутаты района Савелки согласовали выделение 1,3 миллиона рублей на разработку проекта устройства парковок за корпусом 532. Сейчас объявлен конкурс на выбор подрядчика. Судя по документации, должны не просто сделать парковки, но и благоустроить территорию площадью 5 тысяч квадратных метров. В решении депутатов эти работы проходят как «мероприятия по благоустройству парка по месту жительства».

Речь идет действительно о будущем парке удивительных камней — это музейно-выставочный проект председателя НП "МЖК Зеленоград» Александра Раптовского. «Работу по устройству дополнительных плоскостных автостоянок мы инициировали более двух лет назад, — рассказал „Зеленоград.ру“ Раптовский. — Делали проектное предложение, согласовывали с управой, заказывали геоподоснову, просили выделить бюджет на это. Наконец все сдвинулось в нужном направлении». Парковки заложены в проекте парка на прилегающей к Ленинградскому шоссе территории — там, где сейчас и хранится коллекция. Часть работ первого этапа устройства парка — разворотную площадку для автобусов и парковочные карманы — НП МЖК ранее уже само спроектировало и построило. Но в перспективе парковочных мест потребуется намного больше.

На разработку проекта дается три месяца с момента заключения контракта с подрядчиком — то есть, примерно до августа. Сами же работы могут выполнить в следующем году, если найдутся бюджетные деньги.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, мжк (микрорайон 5а)
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Обсуждение
Kill Digit
5 часов назад
Какая невиданая щедрость со стороны властей, в других районах обычно приходят отписки: о невозможностьи увеличить количество парковочных мест (даже когда предлагаешь конкретные участки для этого), приглашения в народные гаражи или вовсе предложения отказаться от личного в пользу общественного транспорта.
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