В конце января депутаты района Савелки согласовали выделение 1,3 миллиона рублей на разработку проекта устройства парковок за корпусом 532. Сейчас объявлен конкурс на выбор подрядчика. Судя по документации, должны не просто сделать парковки, но и благоустроить территорию площадью 5 тысяч квадратных метров. В решении депутатов эти работы проходят как «мероприятия по благоустройству парка по месту жительства».

Речь идет действительно о будущем парке удивительных камней — это музейно-выставочный проект председателя НП "МЖК Зеленоград» Александра Раптовского. «Работу по устройству дополнительных плоскостных автостоянок мы инициировали более двух лет назад, — рассказал „Зеленоград.ру“ Раптовский. — Делали проектное предложение, согласовывали с управой, заказывали геоподоснову, просили выделить бюджет на это. Наконец все сдвинулось в нужном направлении». Парковки заложены в проекте парка на прилегающей к Ленинградскому шоссе территории — там, где сейчас и хранится коллекция. Часть работ первого этапа устройства парка — разворотную площадку для автобусов и парковочные карманы — НП МЖК ранее уже само спроектировало и построило. Но в перспективе парковочных мест потребуется намного больше.

На разработку проекта дается три месяца с момента заключения контракта с подрядчиком — то есть, примерно до августа. Сами же работы могут выполнить в следующем году, если найдутся бюджетные деньги.