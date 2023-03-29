Проход к станции Крюково от корпуса 1824 завалило грязью от стройки 29.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Вот через такое грязевое месиво ежедневно перебираются сотни (а может и тысячи) зеленоградцев, идущих от корпуса 1824 к станции Крюково.

Асфальтированную дорожку частично перегородила стройка, вокруг неё сделали деревянный настил, но вот остаток дорожки разбит грузовиками, завален грязью, место проведения работ и складирования стройматериалов не огорожены. Очевидно, такой обход нельзя назвать удобным и безопасным.

«На этой дорожке из кривых досок регулярно падают люди, — рассказала местная жительница Наталья. — Пока дойдёшь до моста вся одежда сзади грязная, так как под ногами коричневая с комками жижа».

«Ни одного пункта мойки колес в этом месте, — добавляет Николай. — Самосвалы беспрепятственно выезжают на проезжую часть с грязными колесами».

Следить за порядком в районе должна управа — обращаемся к главе управы Журавлёву: уважаемый Андрей Владиславович, вы вообще в курсе, что у вас на территории происходит? Или стройка всё спишет?

Жители района Крюково могут сами написать в управу: на почту krukovo@mos.ru или через электронную приёмную.

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Метки:
станция крюково, благоустройство
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