Вот через такое грязевое месиво ежедневно перебираются сотни (а может и тысячи) зеленоградцев, идущих от корпуса 1824 к станции Крюково.
Асфальтированную дорожку частично перегородила стройка, вокруг неё сделали деревянный настил, но вот остаток дорожки разбит грузовиками, завален грязью, место проведения работ и складирования стройматериалов не огорожены. Очевидно, такой обход нельзя назвать удобным и безопасным.
«На этой дорожке из кривых досок регулярно падают люди, — рассказала местная жительница Наталья. — Пока дойдёшь до моста вся одежда сзади грязная, так как под ногами коричневая с комками жижа».
«Ни одного пункта мойки колес в этом месте, — добавляет Николай. — Самосвалы беспрепятственно выезжают на проезжую часть с грязными колесами».
Следить за порядком в районе должна управа — обращаемся к главе управы Журавлёву: уважаемый Андрей Владиславович, вы вообще в курсе, что у вас на территории происходит? Или стройка всё спишет?
Жители района Крюково могут сами написать в управу: на почту krukovo@mos.ru или через электронную приёмную.