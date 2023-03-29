Вот через такое грязевое месиво ежедневно перебираются сотни (а может и тысячи) зеленоградцев, идущих от корпуса 1824 к станции Крюково.

Асфальтированную дорожку частично перегородила стройка, вокруг неё сделали деревянный настил, но вот остаток дорожки разбит грузовиками, завален грязью, место проведения работ и складирования стройматериалов не огорожены. Очевидно, такой обход нельзя назвать удобным и безопасным.