Экспресс по маршруту №366 совершает один рейс от Крюково в 06:10. Такой автобус обозначен буквой «Э» на стекле.

Из маршрута исключили остановки: Кутузово, Пионерский лагерь Спутник, Лесная сторожка, Санаторий Энергия, Дачи. Из-за этого пассажиры могут экономить до десяти минут, посчитали в областном министерстве транспорта.