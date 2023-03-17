Экспресс по маршруту №366 совершает один рейс от Крюково в 06:10. Такой автобус обозначен буквой «Э» на стекле.
Из маршрута исключили остановки: Кутузово, Пионерский лагерь Спутник, Лесная сторожка, Санаторий Энергия, Дачи. Из-за этого пассажиры могут экономить до десяти минут, посчитали в областном министерстве транспорта.
Стоимость проезда на экспрессе — 90 рублей. Оплатить можно картами «Стрелка», «Тройка» или банковскими картами. Также на маршруте действует льготный проезд по социальной карте жителя Подмосковья.
Все остальные автобусы маршрута №366 «Юрлово — Крюково» курсируют в штатном режиме.
В феврале автобусы с сокращенным числом остановок запустили на маршруте 312 от Зеленограда до Солнечногорска.
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