Речь идет о маршруте 312 — два раза в день он будет идти с сокращенным количеством остановок. На обычном маршруте их 36, а на экспрессе будет девять. Остановки экспресса: Налоговая, МЭТР, Пешки (школа), Ложки, ДЭУ, Новые дома (43 км), мкрн Березка-1, мкрн 12.
Экспресс-рейсы будут отправляться в 7 утра от Солнечногорска и в 17:40 от Зеленограда.
Это эксперимент «в целях улучшения качества обслуживания пассажиров и сокращения времени нахождения в пути». Информацию подтвердили в «Мострансавто».
Такой же эксперимент проводят с маршрутом 440 из Солнечногорска до Москвы. Рейс в 5:45 из Солнечногорска и в 18:00 из Москвы будут останавливаться на остановках: Налоговая, МЭТР, ДЭУ, Родионово.
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