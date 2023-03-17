«Напился, извините». За стрельбу из окна на жителя 16 микрорайона завели уголовное дело о хулиганстве
Стрелок находился в многоэтажке на улице Парковой, в квартире на 20-м этаже. По словам соседей, сначала он пускал фейерверки, потом открыл стрельбу.
Пальба прекратилась после приезда полицейских. После переговоров мужчина сам открыл дверь.
Пострадавших нет, стрельба велась из охолощенного оружия, автомат изъят, стрелка задержали.
Сам он пояснил, что просто хотел повеселить соседей и устроил для них салют. Вероятно, в момент стрельбы был пьян, поскольку в квартире нашли полупустую бутылку с алкоголем.
Как сообщают соседи, раньше он уже в?л себя неадекватно и нападал на прохожих на улице с ножом.
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