Пальба прекратилась после приезда полицейских. После переговоров мужчина сам открыл дверь.

Пострадавших нет, стрельба велась из охолощенного оружия, автомат изъят, стрелка задержали.

Сам он пояснил, что просто хотел повеселить соседей и устроил для них салют. Вероятно, в момент стрельбы был пьян, поскольку в квартире нашли полупустую бутылку с алкоголем.

Как сообщают соседи, раньше он уже в?л себя неадекватно и нападал на прохожих на улице с ножом.