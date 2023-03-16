Пострадавший посетитель пошел домой, но по дороге ему стало плохо — «скорая» увезла его в больницу.

После этого участковые по району Крюково задержали охранника. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 1 статьи 112 УК). Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.