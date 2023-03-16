«Сотрудник службы безопасности торгового центра попросил гражданина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, покинуть помещение, однако, посетитель отказался» — так описывают происшествие в зеленоградской полиции.
В итоге между 23-летним охранником и 34-летним посетителем произошел «конфликт, переросший в драку» и охранник нанес посетителю «телесные повреждения» (какие, не уточняется).
Пострадавший посетитель пошел домой, но по дороге ему стало плохо — «скорая» увезла его в больницу.
После этого участковые по району Крюково задержали охранника. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 1 статьи 112 УК). Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.
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