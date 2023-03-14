Во дворе 3 микрорайона мужчина убил ножом студента. Его нашли по камерам видеонаблюдения
Удар ему нанесла 25-летня местная жительница. Полиция её задержала. Постарадвшего отвезли в больницу.
Причина, как сообщили в полиции, «внезапно возникшие неприязненные отношения».
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ). Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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