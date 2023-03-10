Началось строительство выезда из Юрлово. Это первый этап строительства дублёра Пятницкого шоссе
Фото: ecmo.ru
Фотографии вырубки публикует «Экооборона Московской области». По их данным, деревья спилены в районе деревни Федоровка. Информационных щитов о работах они не нашли.
Четырехполосный дублер Пятницкого шоссе пройдет возле Благовещенки, Федоровки, поселка Юрловские Холмы, ЖК «Пятницкие Луга», далее по Сабурово, СНТ «Гея» и вольется в Пятницкое шоссе возле СНТ «Светлогорочка» Красногорского района.
1 — новое направление Пятницкого шоссе (завершение строительства 2025 год); 2 — выезд из Юрлово (2024); 3 — дороги в Сабурово (2024)
Строительство новой дороги планируют вести два года, с 2023 по 2025-й. Расширять Пятницкое шоссе невозможно из-за плотной жилой застройки, остается только строить новые дороги. Проезд по новой дороге будет бесплатным.
Что важней — построить новую дорогу или сохранить лес?
Построить дорогу
Сохранить лес
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