Например, раньше от «Ховрино» до «Сокольников» надо было добираться с пересадкой на красную линию, а теперь быстрей пересесть на БКЛ — экономия 12 минут.

Удобно также стало тем, кому нужно ехать в район станций нового участка БКЛ, на которые раньше не было пересадок: Лефортово и Нагатинский затон — теперь до нужных адресов можно доехать на метро.

Также изменили движение некоторых маршрутов наземного транспорта, который ходит в районе новых станций БКЛ.

До 5 марта вход на станции БКЛ бесплатный.