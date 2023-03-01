В эксплуатацию ввели девять последних станций БКЛ: Марьина роща, Рижская, Сокольники, Текстильщики, Печатники, Нагатинский затон, Кленовый бульвар, Каширская, Варшавская. Станции для пересадки на БКЛ с «зеленоградских» линий метро (фиолетовой, зеленой и серой) работали и раньше, но теперь стали доступны пересадки на часть «большого кольца», расположенную на севере, востоке и юге.
Например, раньше от «Ховрино» до «Сокольников» надо было добираться с пересадкой на красную линию, а теперь быстрей пересесть на БКЛ — экономия 12 минут.
Удобно также стало тем, кому нужно ехать в район станций нового участка БКЛ, на которые раньше не было пересадок: Лефортово и Нагатинский затон — теперь до нужных адресов можно доехать на метро.
Также изменили движение некоторых маршрутов наземного транспорта, который ходит в районе новых станций БКЛ.
До 5 марта вход на станции БКЛ бесплатный.