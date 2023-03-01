Главой управы района Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны) стал Игорь Костин. До этого он работал первым замом главы по работе с населением. Костин родился в Москве, ему 42 года, у него психологическое и бизнес образование. Работал в коммерческих организациях и НКО. Семь лет назад начал работать в управе Савёлки.

Главой управы района Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны) стал Василий Харпак. До этого он работал в управе Савелки, заместителем по ЖКХ и благоустройству. Харпак родился в деревне Ложки Солнечногорского района, ему 36 лет, у него экономическое и юридическое образование (закончил МИЭТ). Начинал работать в зеленоградской налоговой и в коммерческих организациях, а потом — в администрации Солнечногорского района и во главе Пешковского поселения.

Прежние главы районов — Андрей Макшанцев и Людмила Петров — в начале года ушли на пенсию