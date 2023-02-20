Жестокие действия зеленоградца в отношении двухлетнего сына проверяет Следственный комитет. Личность отца установлена 20.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Доследственную проверку «о противоправных действиях мужчины в отношении малолетнего сына» начал Следственный комитет. Отца уже нашли — им оказался 33-летний житель Зеленограда.

«Из-за малозначительного повода он кинул ребенка в снег с высоты собственного роста, после чего поднял за одежду и держал ребенка на весу», сообщили в пресс-службе СК. В семье воспитывается еще один малолетний ребенок — годовалая девочка, уточнили в прокуратуре.

Это произошло в субботу днем возле корпуса 1640. Семья с двумя маленькими детьми шла возле корпуса 1604 по местному проезду, обходя припаркованный грузовик. Сначала мужчина провез коляску с маленьким ребенком. Затем, на оглядываясь, прошла женщина. За ними спешил второй ребенок. Побежав за взрослыми, он споткнулся и упал на дорогу. Тогда мужчина подобрал его, схватив за шкирку, и с размаху плашмя бросил в снег. Затем, подобрав с дороги оброненную ребенком вещь, снова взял ребенка за шкирку и грубо наорал не него, чтобы тот смотрел под ноги. Ребенок в это время громко плакал. Женщина на такое обращение не реагировала.

Подавляющее большинство (95%) читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросах в телеграме и вконтакте, считают, что такое «воспитание» ребенка недопустимо. Всего в опросе приняло участие более 1700 человек.

В комментариях некоторые утверждали, что и раньше видели грубое отношение к ребенку со стороны этого отца.

«Зеленоград.ру» запросит в правоохранительных органах, что было решено в результате проверки.

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Метки:
микрорайон 16, побои, опека и попечительство
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